Будьте бдительны: маскирующиеся под Банк России мошенники атаковали жителей России

Центробанк также заверил, что уже принимаются меры для блокировки мошеннического сайта.

Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Злоумышленники размещают в соцсетях рекламу, в которой предлагают от имени Центробанка получить «выплату», которая якобы положена каждому россиянину в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса. Для этого пользователям предлагают перейти на сайт с символикой Банка России и заполнить форму с полной информацией о своей банковской карте, включая CVC-код.

В Банке России подтвердили агентству, что данная реклама не соответствует действительности и напомнили, что организация не занимается выплатами. Центробанк также заверил, что уже принимаются меры для блокировки мошеннического сайта.

2 февраля в Сбербанке предупредили, что мошенники начали использовать новую схему для обмана начинающих инвесторов. Злоумышленники обзванивают потенциальных жертв, представляются инвестиционными консультантами Мосбиржи и предлагают купить акции, которые дают высокий процент прибыли. Также мошенники предлагают открыть счет через «безопасную» ссылку, при этом платежное окно оказывается очень похожим на форму настоящего банка или брокера, и разницу заметить непросто.

Источник: lenta.ru