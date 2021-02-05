На борьбу с коронавирусом получит 1,5 млрд рублей Новосибирская область

Первый заместитель Председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил о решении Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающегося Новосибирской области.
«В рамках оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией, выделено дополнительно 1 млрд 448 млн рублей бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций», – рассказал он.
Источник: nso.ru