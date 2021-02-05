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На борьбу с коронавирусом получит 1,5 млрд рублей Новосибирская область

13:45 05.02.2021 Фото: pixabay.com
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Решение о выделении денежных средств было принято комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в нынешнем году.

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Почти 1,5 млрд рублей из федерального бюджета дополнительно получит Новосибирская область на оказание помощи больным коронавирусом

Первый заместитель Председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил о решении Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающегося Новосибирской области.
«В рамках оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией, выделено дополнительно 1 млрд 448 млн рублей бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций», – рассказал он.

Источник: nso.ru

COVID-19 коронавирус пандемия
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