На экологическую экспертизу по мусорке около кладбища Бердска собрано почти 60 тысяч рублей. Еще нужно 40 000 – внеси свой вклад

Оценка воздействия на окружающую среду может повлиять на окончательное решение по строительству полигона ТКО.

Горожанам удалось остановить стройку свалки летом 2020 года

Скоро год, как Бердск живет в ожидании появления второй свалки почти в черте города - в с. Маяк Искитимского района и Бердском. За полгода проходили митинги и пикеты против свалки, редакция «Курьер.Среда.Бердск» сделала множество запросов в разные инстанции. По факту – свалка включена в терсхему хранения мусора в Новосибирской области, а ее владелец имеет все ресурсы на ее возведение в короткие сроки.

Так же на 5 февраля 2021 года у мусорки нет проекта, идет пока лишь госэкспертиза на инженерные изыскания. И если они будут иметь положительную оценку, то последует работа над созданием проекта, как можно предположить.

Greenpeace России осенью 2020 года подтвердил, что экологическая экспертиза в виде ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) может повлиять на окончательное решение по строительству полигона около погостов.

За сутки после объявления сбора денег на народную экологическую экспертизу будущей свалки около кладбища Бердска неравнодушные горожане собрали 18 000 рублей.

Итого из требуемых 100 тысяч рублей есть в редакции 18 000, у активистов на 3 февраля было 41 939 рублей. На 5 февраля нужно собрать еще 40061 рубль .

За проведение экспертизы взялась общественная организация — некоммерческое партнёрство «Экологическое Международное Аудиторское Сообщество. Сертификация».

Жители Бердска, которых волнует судьба их города, могут направить средства на проведение общественной экологической экспертизы.

Почему нужно провести народную экспертизу:

Чтобы потом не пожалеть, что ее не провели.

Проявить свое неравнодушие к жизни вашей, ваших детей и ваших внуков.

Вспомнить тех, кто покоится на кладбище Бердска, спросите их мысленно – нравится ли им будущее соседство с мусоркой.

Оглянуться вокруг – рядом со свалкой – пока еще будущей – речка, овраги, птицы и зверушки, леса и живые люди пока еще обитают в своих домах и дачах. Хотите вы тут видеть утрамбованный мусор?

Да, бердчане не встали горой против мусорки, но сейчас вы можете отдать немного своих кровных на общее дело. И тем самым проявить сопричастность.

Никто не может гарантировать, что свалка не появится, но лучше что-то делать, чем трусить и бояться любого шороха имеющих власть и деньги.

Все перечисленные деньги придут на карту главного редактора "Курьер.Среда.Бердск" Галины Коморниковой. Деньги под расписку мы отдадим активистам.

карточка в Сбербанке

4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова

Пожалуйста, пишите в сообщении слово "Экспертиза".

Все платежи мы перечислим на сайте.

Спасибо:

1000 рублей пришли от Андрея Валентиновича

1000 рублей пришли от пожелавшего не указывать имени

5000 рублей от Алексея Владимировича

300 рублей пришли от Константина Сергеевича

300 рублей пришли от Михаила Владимировича

1000 рублей пришли от Станислава Феликсовича

300 рублей пришли от Елены Викторовны



500 рублей пришли от пожелавшего не указывать имени500 рублей пришли от Вячеслава Викторовича200 рублей пришли от Натальи Николаевны500 рублей пришли от Владимира Александровича700 рублей пришли от Екатерины Викторовны100 рублей пришли от Юрия Борисовича1000 рублей пришли от Георгия Николаевича300 рублей пришли от Аркадия Анатольевича100 рублей пришли от Ларисы Александровны500 рублей пришли от Игоря Борисовича500 рублей пришли от Ольги Борисовны700 рублей пришли от Вячеслава Анатольевича1000 рублей пришли от Евгения Владиславовича2000 рублей пришли от читателя по карте Тинькофф Банк500 рублей пришли от Андрея Сергеевича

Если вы хотите передать день лично – то вот адреса:

Сбор пожертвований осуществляется наличными средствами по следующему режиму: среда с 10.00 до 12.00, четверг с 15.00 до 17.00 по адресу: Бердск, ул. К. Маркса, 33 офис 14 (общественная приёмная партии "Родина"). Пятница с 15.00 до 18.00 по адресу: ул. Ленина, 16 (общественная приемная партии КПРФ).