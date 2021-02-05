Почти 2 млрд. рублей потратят на горячее питание для всех школьников в Новосибирской области

Новосибирская область вошла в «пилотный проект» по мониторингу питания и здоровья школьников, реализуемого Новосибирским НИИ гигиены Роспотребнадзора, в рамках которого были разработаны новые типовые основные меню школьных завтраков и обедов.

Новосибирская область вошла в «пилотный проект» по мониторингу питания и здоровья школьников

Позитивный опыт работы нашего региона с обращениями граждан был представлен 4 февраля в ходе расширенного заседания рабочей группы по организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся начальной школы под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой. Заседание прошло в формате видеоконференцсвязи. В нем приняли участие руководители высших органов исполнительной власти субъектов РФ.

По поручению Губернатора Андрея Травникова с докладом на заседании выступил заместитель Губернатора Сергей Нелюбов. Как доложил замгубернатора, с 1 сентября 2020 года во исполнение Послания Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию РФ бесплатным горячим питанием обеспечены все обучающиеся начальных классов Новосибирской области – более 147 тысяч школьников. Самостоятельно организуют питание 806 школ, с привлечением сторонних организаторов – 159. Общий объем средств, направленных на эти цели в 2020 году, – 793 млн рублей, в этом году предусмотрено почти 1 млрд 950 млн рублей.

Новосибирская область вошла в «пилотный проект» по мониторингу питания и здоровья школьников, реализуемого Новосибирским НИИ гигиены Роспотребнадзора, в рамках которого были разработаны новые типовые основные меню школьных завтраков и обедов.



Особое внимание, Правительством Новосибирской области, уделяется вопросам обеспечения качества и удовлетворенности услугой школьного питания. В центре контроля – созданный Губернатором Андреем Травниковым оперативный штаб. Штаб в еженедельном режиме на основе обращений граждан на портал «Госуслуги», экспресс-опросов и информации, поступающей с горячих линий, рассматривает вопросы создания условий, контроля качества и степени удовлетворенности услугой питания в школах Новосибирской области.

«Ключевой аспект в этой работе – родительский контроль. Его осуществляют как сами родители, так и представители общественных организаций, таких как Областное родительское собрание и Совет отцов. Основной принцип нашей работы – оперативное и эффективное реагирование на выявленные проблемы с тесным взаимодействием в этом вопросе с органами контроля и надзора», – отметил Сергей Нелюбов.

Источник: nso.ru