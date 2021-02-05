"С удовольствием грабьте дальше": Пошутил на церемонии награждения спортсменов Бердска мэр Евгений Шестернин. Смотрите видео

Как открыл секрет Евгений Анатольевич, за кулисами к нему подошел ветеран спорта Николай Калинин. Он в шутку поинтересовался - "разграбили" ли бюджет сертификатами на развитие спорта города?

Мэр Бердска вручил сертификаты на развитие спорта

Вчера, 4 февраля, в ДК "Родина" состоялась церемония награждения стипендиями выдающихся спортсменов Бердска. Мэр города Евгений Шестернин пошутил по поводу городского бюджета. Как открыл секрет Евгений Анатольевич, за кулисами к нему подошел ветеран спорта Бердска Николай Калинин. Он в шутку поинтересовался - "разграбили" ли бюджет сертификатами на развитие спорта города.

- С удовольствием грабьте дальше, чем больше будет сертификатов, тем будет правильнее, - сказал Евгений Шестернин и вручил сертификат хоккейной команде на хоккейную форму.

Автор видео Михаил Бедраев