05.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто

Отменят техосмотр в России в 2021 году. Кого это коснется?

15:30 05.02.2021 Фото: pixabay.com
0

Депутаты подготовят законопроект по отмене ТО.

% name% title
Техосмотр не для всех

Депутаты собираются отменить техосмотр. Правда, не для всех автомобилей, а только для легковых, да и то за исключением такси и служебного транспорта. О планах разработать соответствующий законопроект заявил лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
"Два года назад наша фракция вносила такую инициативу, но тогда ее заблокировали", - цитирует Сергея Миронова ТАСС.
Чем ближе к 1 марта, когда вступят в силу поправки в закон о техосмотре, которые заставят автовладельцев не покупать диагностические карты, а проходить ТО, тем чаще звучат предложения перенести срок вступления в силу этих поправок. А то и вовсе отменить техосмотр хотя бы для легковых автомобилей физических лиц.

"Так называемая реформа ТО не имеет никакого отношения к безопасности дорожного движения и никому не нужна, кроме узкого круга "выгодоприобретателей", - считает глава фракции. Он пояснил, что доводы о необходимости введения новой системы несостоятельны в связи с тем, что "сегодня 80 процентов диагностических карт покупается без реального осмотра".

Реформа ничего не изменит, только вырастет стоимость техосмотра и расходы автомобилистов, считает политик. По его мнению, у правительства есть шанс выйти из сложившегося положения, отложив старт реформы.

Напомним, что накануне страховщики предложили отвязать диагностическую карту от полиса ОСАГО на полгода-год. Они опасаются, что количества пунктов техосмотра после старта реформы не хватит на всех желающих пройти техосмотр. Диагностическая карта станет дефицитом, а без нее нельзя оформить полис автогражданки, без которого нельзя управлять транспортом.
На данный момент в России аккредитовано 5069 операторов техосмотра. В реестре числятся 5604 пункта ТО. На более чем 60 миллионов автомобилей этого явно недостаточно. Как считают некоторые эксперты, контролировать техническое состояние надо у автобусов, которые перевозят пассажиров. А также у грузовиков, потому что 40-тонные фуры с нерабочими тормозами - это действительно опасно. И навести порядок с техосмотром в этом секторе будет гораздо проще.

Источник: РГ

диагностическая карта осаго техосмотр
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно отменить?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

NASA полетит на астероид Психея, оцененный в $10 квинтиллионов. Почему он столько стоит?
15:50 05-02-2021
NASA полетит на астероид Психея, оцененный в $10 квинтиллионов. Почему он столько стоит?
Родила в сугробе у роддома беременная женщина, внутрь ее не пропустил охранник
15:45 05-02-2021
Родила в сугробе у роддома беременная женщина, внутрь ее не пропустил охранник
Маленькая девочка, которая ушла из дома 3 февраля, нашлась живой
15:40 05-02-2021
Маленькая девочка, которая ушла из дома 3 февраля, нашлась живой
БердскРаздал имбирные леденцы "Абис" гостям и журналистам во время визита министра Евгения Лещенко мэр Евгений Шестернин. Смотрите видео
15:32 05-02-2021
Раздал имбирные леденцы
Отменят техосмотр в России в 2021 году. Кого это коснется?
15:30 05-02-2021
Отменят техосмотр в России в 2021 году. Кого это коснется?
БердскНовые номера телефонов в отделениях ЦГБ Бердска. Список
15:29 05-02-2021
Новые номера телефонов в отделениях ЦГБ Бердска. Список
Избили российскую пенсионерку арабские подростки в Париже 1
15:23 05-02-2021
Избили российскую пенсионерку арабские подростки в Париже
Едва не сгоревший нелегальный дом инвалидов проверяет прокуратура
15:21 05-02-2021
Едва не сгоревший нелегальный дом инвалидов проверяет прокуратура
Что нельзя делать в день влюбленных 14 февраля 2021 года, чтобы не испортить праздник?
15:20 05-02-2021
Что нельзя делать в день влюбленных 14 февраля 2021 года, чтобы не испортить праздник?
Когда выйдут из бедности жители России, назвал год глава Минэкономразвития Максим Решетников
15:15 05-02-2021
Когда выйдут из бедности жители России, назвал год глава Минэкономразвития Максим Решетников