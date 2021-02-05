"Придешь в сад, снимешь обувь, станешь босыми ногами на землю и весь негатив из тебя уходит: Играет в волейбол и выращивает абрикосы депутат Елена Белова из Бердска

"Мне приятно, когда я могу улучшить жизнь людей, помочь что-то сделать, добиться положительного результата. Слова благодарности от людей, как бальзам на душу, очень греют", - призналась депутат.

Елена Белова не только депутата, но и красивая и успешная женщина

С различными проблемами к депутату Елене Беловой идут не только свои избиратели, но и другие жители Бердска. И Елена Викторовна всегда старается помочь в решении разных вопросов — от сохранения рощ до закрытия питейных заведений, мешающих покою жильцов многоквартирных домов в Микрорайоне.

-Мне приятно, когда я могу улучшить жизнь людей, помочь что-то сделать, добиться положительного результата. Слова благодарности от людей, как бальзам на душу, очень греют, - призналась депутат.

Самой главной победой в депутатской работе Елена Викторовна называет оформление городских лесов и сохранение рощ микрорайона. Раньше лесные массивы значились просто как земли населенного пункта. Там велось много строительства. Борьба за изменение статуса таких земель длилась долгое время, которая закончилась регистрацией в Москве лесничества и сохранением в Бердске лесов и рощ, делающих наш город ещё краше и привлекательнее для жителей и гостей города.

По словам Елены Викторовны, несмотря на большую нагрузку, ей удается совмещать все: и работу, и общественную деятельность, и семью.

-У меня характер такой — быть в гуще событий, еще со школьных времен и в институте была старостой группы и командиром в стройотряде. Меня родные поддерживают. Я нахожу время на общение с детьми и внуками. У нас есть семейная традиция — на праздники собираемся у меня дома. Семья — это святое. Правда, бывают моменты, когда в выходной день нужно идти на собрание с жителями. Но семья меня понимает. К тому же, если взялся за дело, то нужно доводить его до конца. Меня так воспитали.

Есть одно увлечение, которое много лет присутствует в жизни Елены Беловой. Она играет в волейбол. Но в последнее время она немного запустила занятия. Говорит, что непременно наверстает упущенное. Ведь волейбол для нее не только спорт, но и отдых, и общение с друзьями.

Любимое время года – лето. Бердчанка любит путешествовать и в каждый свой отпуск старается отправиться на Алтай или на море.

Любит Елена Викторовна и работу в саду, где растут сливы, яблони, груши. Посадила черешню и абрикосы — этой осенью ожидает первый урожай. По словам Елены Викторовны, земля придает ей силы.

-Люди разные бывают, и не всегда добрые. Придешь в сад, снимешь обувь, станешь босыми ногами на землю и такое ощущение, что весь негатив из тебя уходит. Становится намного легче.

Елена Белова вырастила дочь и сына, сейчас у нее уже два внука и маленькая внучка.

Внуки — это радость, солнышко, детская энергия, общение с ними дает много позитива, уверила счастливая бабушка. Елена Викторовна довольно строгая бабушка — у нее не побалуешь, но внуки ее обожают и очень любят бывать у нее в гостях.

Как и почти любая женщина, она любит праздник 8 Марта.

-Мне нравится этот день, когда все вспоминают о женщинах. И на работе, и в депутатском корпусе мы все коллеги. Дома мы, конечно же, всегда женщины. Но на 8 Марта на работе и в Совете депутатов нас воспринимают не как коллег, а как женщин.

Елена Викторовна очень любит цветы, сама выращивает их в саду. И всегда рада получить букет в подарок. Тем более, на 8 Марта.

- Всем бердчанкам в Международный женский день я желаю солнечного настроения! Любви близких и родных людей! Счастья! Семейного благополучия! И конечно же всем крепкого Здоровья!

Досье

Елена Белова. 54 года. Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности БЭМЗа. Депутат бердского Совета депутатов с 2001 года.

Об особенных и удивительных бердчанках-руководителях, в том числе и Елене Бороздиной, вы сможете прочесть в мартовском праздничном номере журнала «Парад», посвященного Международному женскому дню 8 Марта.