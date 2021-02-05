05.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Раскрыты детали инцидента упавшего на коляску с младенцем мужчины с 17-го этажа

12:18 05.02.2021 Фото: pixabay.com
0

По данным местных СМИ, погибший малыш был единственным ребенком в семье.

% name% title
Раскрыты детали инцидента с мужчиной, упавшем в Воронеже на коляску

Мужчина, упавший с высоты 17-го этажа на коляску с пятимесячным ребенком в Воронеже, был студентом государственного промышленно-гуманитарного колледжа, говорится в сообщении прокуратуры области.
Трагедия произошла около 17.00 в четверг в микрорайоне Шилово, возле дома №168у по улице Острогожская.
"Из 17-этажного многоквартирного жилого дома на проезжую часть упал 20-летний учащийся Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В этот момент во дворе дома гуляла женщина с детской коляской, в которой был пятимесячный мальчик. Молодой человек упал на коляску. Студент погиб на месте, младенец скончался в машине скорой помощи.
По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"Причины падения молодого человека устанавливаются. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой района", - отмечает надзорное ведомство.
По данным местных СМИ, погибший малыш был единственным ребенком в семье.

Источник: РИА Новости

коляска насмерть окно суицид
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что его сподвигло?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскАмбассадором украшений QNET стала миссис Вселенная 2020 из Бердска Диана Стахеева
12:46 05-02-2021
Амбассадором украшений QNET стала миссис Вселенная 2020 из Бердска Диана Стахеева
Помогли потушить автомобиль семье с двухлетним ребенком на трассе Р-255 полицейские под Новосибирском
12:45 05-02-2021
Помогли потушить автомобиль семье с двухлетним ребенком на трассе Р-255 полицейские под Новосибирском
Бердск"Придешь в сад, снимешь обувь, станешь босыми ногами на землю и весь негатив из тебя уходит: Играет в волейбол и выращивает абрикосы депутат Елена Белова из Бердска
12:34 05-02-2021
Названы причины повторного заражения коронавирусом
12:30 05-02-2021
Названы причины повторного заражения коронавирусом
Почему человек тяжелеет после смерти?
12:20 05-02-2021
Почему человек тяжелеет после смерти?
Раскрыты детали инцидента упавшего на коляску с младенцем мужчины с 17-го этажа
12:18 05-02-2021
Раскрыты детали инцидента упавшего на коляску с младенцем мужчины с 17-го этажа
Обратилась к Белоруссии за помощью из-за аварий на ТЭС Украина
12:15 05-02-2021
Обратилась к Белоруссии за помощью из-за аварий на ТЭС Украина
БердскФотомарафон «Мой папа» стартовал в "Курьер.Среда.Бердск"
12:08 05-02-2021
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в
Бердск"С удовольствием грабьте дальше": Пошутил на церемонии награждения спортсменов Бердска мэр Евгений Шестернин. Смотрите видео 1
12:04 05-02-2021
Бердск10 февраля выходит первый в этом году выпуск газеты "Курьер.Среда.Бердск"
12:01 05-02-2021
10 февраля выходит первый в этом году выпуск газеты