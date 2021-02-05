Раскрыты детали инцидента упавшего на коляску с младенцем мужчины с 17-го этажа

Раскрыты детали инцидента с мужчиной, упавшем в Воронеже на коляску

Мужчина, упавший с высоты 17-го этажа на коляску с пятимесячным ребенком в Воронеже, был студентом государственного промышленно-гуманитарного колледжа, говорится в сообщении прокуратуры области.

Трагедия произошла около 17.00 в четверг в микрорайоне Шилово, возле дома №168у по улице Острогожская.

"Из 17-этажного многоквартирного жилого дома на проезжую часть упал 20-летний учащийся Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа", - говорится в сообщении надзорного ведомства.



В этот момент во дворе дома гуляла женщина с детской коляской, в которой был пятимесячный мальчик. Молодой человек упал на коляску. Студент погиб на месте, младенец скончался в машине скорой помощи.По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности."Причины падения молодого человека устанавливаются. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой района", - отмечает надзорное ведомство.По данным местных СМИ, погибший малыш был единственным ребенком в семье.

Источник: РИА Новости