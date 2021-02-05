05.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Помогли потушить автомобиль семье с двухлетним ребенком на трассе Р-255 полицейские под Новосибирском

12:45 05.02.2021 Фото: 54.мвд.рф
1 0

В беседе с мужчиной выяснилось, что он утеплил двигатель подручным материалом, в результате чего произошло воспламенение подкапотного пространства.

% name% title
В Новосибирской области сотрудники ГИБДД помогли водителю потушить загоревшийся автомобиль

На 66 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» экипаж ДПС отделения ГИБДД Отдела МВД России по Мошковскому району в составе лейтенанта полиции Дениса Букина и старшего лейтенанта полиции Дмитрия Юркова находился на маршруте патрулирования, когда заметили стоящий на обочине автомобиль с включённой сигнализацией. Полицейские подъехали, чтобы оказать необходимую помощь. Из-под капота автомобиля шёл дым, а водитель был в растерянности и не знал, как поступить в возникшей опасной ситуации.

Возле транспортного средства находились супруга водителя и их малолетний ребёнок 2018 года рождения. Инспекторы посадили женщину с ребёнком в патрульный автомобиль и с помощью огнетушителя приступили к локализации очага возгорания. К ним присоединились другие участники дорожного движения, проезжавшие мимо. Пожар был потушен. Медицинская помощь владельцу автомобиля и его пассажирам не потребовалась.

В беседе с мужчиной выяснилось, что он утеплил двигатель подручным материалом, в результате чего произошло воспламенение подкапотного пространства.

Супруги поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь в предотвращении чрезвычайной ситуации.

% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title

Источник: 54.мвд.рф

инспектор огнетушитель пожар в авто
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Молодцы?

Аноним, 05 февраля 2021 13:45
Да..на нормальное одеяло пожалели денег(((. У меня тоже была аналогичная ситуация давным-давно ,но тогда про эти одеяла никто и не знал, и были ли они вообще. Решили поремонтировать авто,поехали в гаражи на Черемушках,там подбор был.Открыл мастер капот,чтобы номер краски посмотреть,а там наш пуховичек начал уже тлеть(((. Он его выкинул и строго настрого наказал,больше так не делать. А ведь могла быть непоправимая ситуация

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Наградил посмертно орденом мужества трех погибших пожарных из Красноярского края 4 февраля Путин
14:15 05-02-2021
Наградил посмертно орденом мужества трех погибших пожарных из Красноярского края 4 февраля Путин
БердскУшел с подарком из золота с награждения спортсменов в ДК "Родина" мэр Бердска Евгений Шестернин. Смотрите видео 1
14:06 05-02-2021
Ушел с подарком из золота с награждения спортсменов в ДК
Стартовали испытания первого гибридного авиадвигателя в России
14:00 05-02-2021
Стартовали испытания первого гибридного авиадвигателя в России
БердскПодарила сертификат на 750 тыс. рублей спортшколе "Восток" Бердска депутат Заксобрания Зоя Родина
13:50 05-02-2021
Подарила сертификат на 750 тыс. рублей спортшколе
Почему антитела не появились после прививки?
13:50 05-02-2021
Почему антитела не появились после прививки?
На борьбу с коронавирусом получит 1,5 млрд рублей Новосибирская область
13:45 05-02-2021
На борьбу с коронавирусом получит 1,5 млрд рублей Новосибирская область
БердскИндексация пенсий работающим пенсионерам: Когда вернут деньги россиянам - решение Путина на 5 февраля 2021
13:33 05-02-2021
Индексация пенсий работающим пенсионерам: Когда вернут деньги россиянам - решение Путина на 5 февраля 2021
Названы главные загрязнители воздуха в Новосибирской области
13:30 05-02-2021
Названы главные загрязнители воздуха в Новосибирской области
БердскГрафик выплаты пособия на детей в феврале 2021: Когда придут деньги на детей от 0 до 7 лет в Сибири и Москве 1
13:21 05-02-2021
График выплаты пособия на детей в феврале 2021: Когда придут деньги на детей от 0 до 7 лет в Сибири и Москве
Лунный календарь стрижки волос на выходные 5-7 февраля 2021 года
13:20 05-02-2021
Лунный календарь стрижки волос на выходные 5-7 февраля 2021 года