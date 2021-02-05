Помогли потушить автомобиль семье с двухлетним ребенком на трассе Р-255 полицейские под Новосибирском

В беседе с мужчиной выяснилось, что он утеплил двигатель подручным материалом, в результате чего произошло воспламенение подкапотного пространства.

В Новосибирской области сотрудники ГИБДД помогли водителю потушить загоревшийся автомобиль

На 66 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» экипаж ДПС отделения ГИБДД Отдела МВД России по Мошковскому району в составе лейтенанта полиции Дениса Букина и старшего лейтенанта полиции Дмитрия Юркова находился на маршруте патрулирования, когда заметили стоящий на обочине автомобиль с включённой сигнализацией. Полицейские подъехали, чтобы оказать необходимую помощь. Из-под капота автомобиля шёл дым, а водитель был в растерянности и не знал, как поступить в возникшей опасной ситуации.

Возле транспортного средства находились супруга водителя и их малолетний ребёнок 2018 года рождения. Инспекторы посадили женщину с ребёнком в патрульный автомобиль и с помощью огнетушителя приступили к локализации очага возгорания. К ним присоединились другие участники дорожного движения, проезжавшие мимо. Пожар был потушен. Медицинская помощь владельцу автомобиля и его пассажирам не потребовалась.

В беседе с мужчиной выяснилось, что он утеплил двигатель подручным материалом, в результате чего произошло воспламенение подкапотного пространства.

Супруги поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь в предотвращении чрезвычайной ситуации.

Источник: 54.мвд.рф