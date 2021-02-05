График выплаты пособия на детей в феврале 2021: Когда придут деньги на детей от 0 до 7 лет в Сибири и Москве

От месяца к месяцу ждет детское пособия большинство семей с детьми в России. "Курьер. Среда. Бердск" рассказывает, в каких числах каждый месяц приходят выплаты на детей от государства.

Пособия от государства получают многие дети в России

От месяца к месяцу ждет детское пособия большинство семей с детьми в России. "Курьер. Среда. Бердск" рассказывает, в каких числах каждый месяц приходят выплаты на детей от государства.

Пособие на первого и второго ребенка

Семьи с первым и вторым ребенком могут рассчитывать на пособие в размере одного прожиточного минимума на ребенка. В каждом регионе сумма разная. Пособие положено семьям с доходом не более двух региональных прожиточных минимумов на каждого члена семьи. При этом начиная с 2020 года выплату можно получать до того времени, пока ребенку не исполнится 3 года. Ежемесячную выплату могут получать граждане России, у которых первый или второй ребенок родился или усыновлен с 1 января 2018 года. При этом отмечается, что выплату на второго ребенка до 3 лет можно получить за счет средств материнского капитала. Дата начисления – до 26 числа каждого месяца. Точной даты начисления выплаты нет.

Пособие на детей с 3 до 7 лет

Пособие на детей от 3 до 7 лет включительно – новое. Его ввел Владимир Путин в 2020 году. На ежемесячную выплату на ребенка имеет право один из родителей или опекун, если сумма всех доходов не превышает размер прожиточного минимума на каждого члена семьи. С 2020 ода по апрель 2021го сумма пособия равна половине прожиточного минимума на ребенка. В Новосибирской области это 6 018 рублей. А в целом по стране – 5 500 рублей. Но с 1 апреля родители могут подать заявление на повышенный размер пособия. Некоторым семьям будут платить 50% от ПМ на ребенка, другим 75%, а третьим – 100%. Соцзащита пересчитает доход семьи и примет решение, в каком объеме семья буде получать пособие. Если ведомство признает семью бедной на 100%, то разницу в выплате начислят в апреле 2021 года сразу за 4 месяца – за январь, февраль, март и апрель. Дата начисления – не позднее 26 числа.

При этом семьи с детьми в Новосибирской области уже начали получать пособия с 3 февраля.



Дата выплат в Москве и Подмосковье

С 3 по 16 февраля 2021 года через почтовые отделения:

5 февраля – за 5-е и 7-е число.

12 февраля – за 12-е и 14-е число.



15 февраля – за 15-е и 17-е число.16 февраля – за 16-е и 18-е число.Далее выплаты будут поступать без изменения графика до 21 февраля.

График выплат на присоединенных к Москве территориях с 4 по 16 февраля 2021 года через почтовые отделения:

5 февраля – за 5-е и 7-е число.

12 февраля – за 12-е и 14-е число.

15 февраля – за 15-е и 17-е число.

16 февраля – за 16-е и 18-е число.

Далее выплаты будут поступать по привычному графику.