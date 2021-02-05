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Стартовали испытания первого гибридного авиадвигателя в России

14:00 05.02.2021
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Летающая лаборатория на базе Як-40 разработана специалистами Сибирского научно-исследовательского института имени Чаплыгина.

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В России стартовали испытания первого гибридного авиадвигателя

Испытания перспективного сверхпроводникового авиационного электродвигателя в составе летающей лаборатории Як-40 начались в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований.
Этап наземных отработок с демонстратором гибридной силовой установки, оснащенной электродвигателем мощность 500 киловатт, стартовали 5 февраля в Новосибирске.
В рамках первого этапа испытаний самолет с включенным питанием электродвигателя совершил пробежку по взлетно-посадочной полосе. Это необходимо для проверки работоспособности силовых установок, летательного аппарата, его систем и оборудования при движении по земле.

Как сообщили в пресс-службе Фонда, в ходе испытаний подтверждена правильность выбранных технических решений, отмечена корректная совместная работа авиационного оборудования и электродвигателя. Исследованы условия электромагнитной совместимости бортового и сверхпроводникового оборудования, основные режимы работы электродвигателя и его систем: захолаживание, пуск, остановка, работа под нагрузкой.

Ранее сообщалось, что летные испытания гибридной установки начнутся в 2021 году. Для летных испытаний один из трех двигателей Як-40, которые располагаются в хвостовой части, заменен на турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором, разработанным Центральным институтом авиационного моторостроения им. П.И. Баранова совместно с Уфимским авиационным техническим университетом. В "носу" летающей лаборатории установлен электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему, который разработан ЗАО "СуперОкс" по заказу Фонда перспективных исследований.
Летающая лаборатория на базе Як-40 разработана специалистами Сибирского научно-исследовательского института имени Чаплыгина.
Совместный проект Фонда и "СуперОкс" под названием "Контур" стартовал в 2016 году. Целью проекта стало создание электроэнергетических систем на основе принципа сверхпроводимости и разработка технологии производства высокотемпературных сверхпроводников в виде ленты. Сверхпроводимые технологии обеспечивают более высокую плотность тока и значительно улучшают основные характеристики электродвигателей и кабелей. В Фонде отметили, что полученный в ходе выполнения проекта "Контур" научно-технический задел обеспечивает возможность двукратного повышения удельной мощности электрических двигателей, а также снижение расхода топлива при их использовании в составе гибридных силовых установок.
Планируется, что полученные технологии будут использованы для создания двигателей и электроэнергетических комплексов для полностью электрических самолетов и вертолетов.

Источник: РИА Новости

авиадвигатель гибридный самолет
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