Ушел с подарком из золота с награждения спортсменов в ДК "Родина" мэр Бердска Евгений Шестернин. Смотрите видео

Подарок сделал основатель Всероссийского проекта «Герои с нашего двора» Александр Борматов. "Вот и я золотую награду получил",- отметил глава города.

Мэр обрадовался подарку

Основатель Всероссийского проекта «Герои с нашего двора» посетил церемонию награждение спортсменов в ДК "Родина" Бердска. На мероприятии, которое состоялось 4 февраля, присутствовал координатор проекта «Детский Спорт» в Сибирском федеральном округе и основатель Всероссийского проекта Александр Борматов.

- Бердск - это спортивный город, спасибо вам, ребята, огромное за ваше достижение, за ваши таланты, мы не можем оставаться в стороне, - сказал Александр Борматов.

Так же Александр вручил подарок главе города Бердска выполненный из золота отличительный знак «Герой из нашего двора».



- Вот и я золотую награду получил,- отметил глава города.

Примечание

Идеей проекта «Герои с нашего двора!», первоначально направленного именно на развитие массового школьного и дворового спорта и популяризацию здорового образа жизни, являлось не только создание мотивации у подрастающего поколения к занятиям спортом, творчеством, но и поощрение за достижения, талант и работу. Проект стартовал с серии баннеров с летними видами спорта, затем появились и зимние виды спорта. Большое внимание привлекла серия «Герои с неограниченными возможностями!», познакомившая с детьми с инвалидностью, которые успешно занимаются спортом. Далее совместные фото юных чемпионов и прославленных спортсменов – чемпионов России, Европы, мира и Олимпийских игр «Сила Традиций!». После стартовала серия баннеров «Тренер с нашего двора!».

В мае 2019 года организаторами проекта «Герои с нашего двора!» совместно с министерством культуры Новосибирской области дан старт самой трогательной серии проекта под названием «Спасибо, мама!» («Спасибо, папа!») – дань безграничного уважения всем родителям, которые внесли громадный, неоценимый вклад в успехи своих талантливых детей.

Автор видео Михаил Бедраев