05.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Ушел с подарком из золота с награждения спортсменов в ДК "Родина" мэр Бердска Евгений Шестернин. Смотрите видео

14:06 05.02.2021, Михаил Бедраев Фото: Михаила Бедраева
1 0

Подарок сделал основатель Всероссийского проекта «Герои с нашего двора» Александр Борматов. "Вот и я золотую награду получил",- отметил глава города.

% name% title
Мэр обрадовался подарку

Основатель Всероссийского проекта «Герои с нашего двора» посетил церемонию награждение спортсменов в ДК "Родина" Бердска. На мероприятии, которое состоялось 4 февраля, присутствовал координатор проекта «Детский Спорт» в Сибирском федеральном округе и основатель Всероссийского проекта Александр Борматов.

- Бердск - это спортивный город, спасибо вам, ребята, огромное за ваше достижение, за ваши таланты, мы не можем оставаться в стороне, - сказал Александр Борматов.

Так же Александр вручил подарок главе города Бердска выполненный из золота отличительный знак «Герой из нашего двора».

- Вот и я золотую награду получил,- отметил глава города.

Примечание

Идеей проекта «Герои с нашего двора!», первоначально направленного именно на развитие массового школьного и дворового спорта и популяризацию здорового образа жизни, являлось не только создание мотивации у подрастающего поколения к занятиям спортом, творчеством, но и поощрение за достижения, талант и работу. Проект стартовал с серии баннеров с летними видами спорта, затем появились и зимние виды спорта. Большое внимание привлекла серия «Герои с неограниченными возможностями!», познакомившая с детьми с инвалидностью, которые успешно занимаются спортом. Далее совместные фото юных чемпионов и прославленных спортсменов – чемпионов России, Европы, мира и Олимпийских игр «Сила Традиций!». После стартовала серия баннеров «Тренер с нашего двора!».

В мае 2019 года организаторами проекта «Герои с нашего двора!» совместно с министерством культуры Новосибирской области дан старт самой трогательной серии проекта под названием «Спасибо, мама!» («Спасибо, папа!») – дань безграничного уважения всем родителям, которые внесли громадный, неоценимый вклад в успехи своих талантливых детей.

Автор видео Михаил Бедраев

друг золото медаль награждение Евгений Шестернин Александр Борматов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Уместный ли подарок ?

Аноним, 05 февраля 2021 14:11
Декларировать будет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Наградил посмертно орденом мужества трех погибших пожарных из Красноярского края 4 февраля Путин
14:15 05-02-2021
Наградил посмертно орденом мужества трех погибших пожарных из Красноярского края 4 февраля Путин
БердскУшел с подарком из золота с награждения спортсменов в ДК "Родина" мэр Бердска Евгений Шестернин. Смотрите видео 1
14:06 05-02-2021
Ушел с подарком из золота с награждения спортсменов в ДК
Стартовали испытания первого гибридного авиадвигателя в России
14:00 05-02-2021
Стартовали испытания первого гибридного авиадвигателя в России
БердскПодарила сертификат на 750 тыс. рублей спортшколе "Восток" Бердска депутат Заксобрания Зоя Родина
13:50 05-02-2021
Подарила сертификат на 750 тыс. рублей спортшколе
Почему антитела не появились после прививки?
13:50 05-02-2021
Почему антитела не появились после прививки?
На борьбу с коронавирусом получит 1,5 млрд рублей Новосибирская область
13:45 05-02-2021
На борьбу с коронавирусом получит 1,5 млрд рублей Новосибирская область
БердскИндексация пенсий работающим пенсионерам: Когда вернут деньги россиянам - решение Путина на 5 февраля 2021
13:33 05-02-2021
Индексация пенсий работающим пенсионерам: Когда вернут деньги россиянам - решение Путина на 5 февраля 2021
Названы главные загрязнители воздуха в Новосибирской области
13:30 05-02-2021
Названы главные загрязнители воздуха в Новосибирской области
БердскГрафик выплаты пособия на детей в феврале 2021: Когда придут деньги на детей от 0 до 7 лет в Сибири и Москве 1
13:21 05-02-2021
График выплаты пособия на детей в феврале 2021: Когда придут деньги на детей от 0 до 7 лет в Сибири и Москве
Лунный календарь стрижки волос на выходные 5-7 февраля 2021 года
13:20 05-02-2021
Лунный календарь стрижки волос на выходные 5-7 февраля 2021 года