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Амбассадором украшений QNET стала миссис Вселенная 2020 из Бердска Диана Стахеева

12:46 05.02.2021 Фото: instagram.com/mrs.dianastaheeva
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Диана была подписана на страничку QNET не только из любви к красивым и качественным вещам. Она является Независимым Представителем международной компании прямых продаж QNET.

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Амбассадором украшений QNET стала Диана Стахеева

Подведены итоги онлайн-конкурса QNET для подписчиц аккаунтов в Instagram компании в России и Казахстане. В нем искали посла ювелирной серии The Timeless Tanzanite Collection швейцарского бренда Bernhаrd H. Mаyer. Участницы публиковали фотографии в вечерних платьях, указывали хештег #qnetbhm. Победительницу выбирали народным голосованием, ею стала красавица Диана Стахеева из Бердска Новосибирской области.
Диана была подписана на страничку QNET не только из любви к красивым и качественным вещам. Она является Независимым Представителем международной компании прямых продаж QNET.

Помимо сетевого бизнеса, Диана проводит тренировки по спортивному зимнему плаванию, занятия по закаливанию, в общем, является проводником здорового образа жизни. Кроме того, Диана – победительница девяти конкурсов красоты. В их числе – Mrs Global Universe 2020, «Достояние Евразии 2019» и другие. Все эти успехи в жизни Дианы гармонично сочетаются с ролью жены и матери.

Амбассадор The Timeless Tanzanite Collection получит за победу в конкурсе коллекцию из танзанита, профессиональную фотосессию и публикацию образа в украшениях на страницах культового женского журнала Cosmopolitan.

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Публикация от Диана|Бизнес|Моржевание (@mrs.dianastaheeva)

Источник: qnet-produkty.ru

#qnetbhm амбассадор зимнее плавание конкурс красоты Диана Стахеева
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Поздравляем Диану с победой!

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