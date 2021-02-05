Выпавший с 17 этажа парень раздавил коляску с ребенком. На него посмертно завел уголовное дело СК

В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти малолетнему

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту причинения 4 февраля 2021 года смерти малолетнему в поселке Шилово г. Воронежа.

Предварительно установлено, что 4 февраля 2021 года около 17 часов жительница одного из домов, расположенного на ул. Острогожской поселка Шилово г. Воронежа, вышла на прогулку с 6-месячным сыном. В это время внезапно на коляску, в которой находился ребенок, сверху упал мужчина, который, по предварительным данным, выпал из окна подъезда 17 этажа дома. Ребенку была оказана экстренная медицинская помощь, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти малыша не удалось. 20-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Незамедлительно выехавшими на место трагедии следователями СК России проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти, допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения, выполняется комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех без исключения обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается, ход следствия взят на личный контроль руководителем регионального следственного управления.

Источник: voronezh.sledcom.ru