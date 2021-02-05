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Когда выйдут из бедности жители России, назвал год глава Минэкономразвития Максим Решетников

15:15 05.02.2021 Фото: кремлин.ру
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По данным Росстата, за прошлый год реальные располагаемые доходы россиян снизились на 3,5%.

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Минэкономразвития спрогнозировало сроки восстановления доходов россиян

Реальные доходы россиян вновь станут расти в третьем-четвертом кварталах этого года, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы увидим восстановление доходов населения в этом году", — сказал министр.

Решетников отметил, что российская экономика вступила в фазу активного восстановления.

"По мере вакцинации, по мере формирования иммунитета группового, и настроения бизнеса меняются, и сейчас гораздо более все ориентированы уже на развитие, чем просто на то, чтобы просто пережить эти времена", — пояснил он.
По данным Росстата, за прошлый год реальные располагаемые доходы россиян снизились на 3,5%. Минэкономразвития прогнозирует трехпроцентный рост этого показателя в текущем году.
Решетников отметил, что в основном снизились доходы от предпринимательства и депозитов, а также из-за сокращения неформальной деятельности. Министр напомнил, что на заработную плату приходится 57% доходов россиян, и за 11 месяцев прошлого года она выросла на 2,2%. Также 16-процентный рост показали социальные выплаты — пенсии, пособия и другие. Всего они составляют 22% доходов россиян.

бедность доходы кризис нищета Максим Решетников
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