Коронавирус в Новосибирской области: сколько человек заболело за сутки на 5 февраля, свежая статистика

Взрослых пациентов с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 494.

Еще 131 случай COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба на утро 5 февраля в регионе выявлено 32 917 случаев коронавирусной инфекции (+131 за сутки), в том числе у 1 849 детей. 30 587 пациентов выздоровели (+219 за сутки).

В отделениях реанимации – 98 человек. На ИВЛ – 23 пациента.

11 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом госпитализированы.

Взрослых пациентов с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 494.

В больницах районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом – 827 пациентов.

Всего в Новосибирской области проведено 1 210 446 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 945 жителей региона, 94 252 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 702 обращений.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу