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Индексация пенсий работающим пенсионерам: Когда вернут деньги россиянам - решение Путина на 5 февраля 2021

13:33 05.02.2021 Фото: Кремлин.ру
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Работающих пенсионеров в стране много, приблизительно 9,5 миллиона человек. С точки зрения простоты администрирования желательно вернуться к прошлому сценарию, чтобы пенсии индексировали всем с 1 января.

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Владимир Путин примет решение об индексации пенсий уже совсем скоро
Сюжет: Пенсионная реформа
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Индексация пенсий работающим пенсионерам: Когда вернут деньги россиянам - решение Путина на 5 февраля 2021Индексация пенсий работающих пенсионеров 2021: Что решил Путин о пенсиях россиян 4 февраля?Ещё 221 новостей

В ближайшие месяцы станет известно, как проиндексируют пенсии работающим пенсионерам в России. Напомним, законопроект о возобновлении индексации пенсий тем, кто продолжает трудиться после ухода на заслуженный отдых, внесли в Госдуму 22 января. Инициаторами повышения пенсий работающим стала «Справедливая Россия». Партия предлагает три варианта индексации: отдать пенсионерам накопившиеся с 2016 года долги (с этого времени ежегодная индексация работающим пенсионерам заморожена), уравнять работающих с неработающими и начать индексировать пенсии ущемленным в этом со следующего периода — с 2022 года.

Ранее в Минтруде заявили, что прорабатывают варианты восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам по поручению президента РФ Владимира Путина.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова отметила, что вариантов может быть несколько — например, поэтапная индексация, в зависимости от уровня заработной платы, категории работников, возраста.

В 2016 году власти пошли на заморозку индексации пенсии для сокращения дефицита бюджета Пенсионного фонда. С этого момента работающие пенсионеры ежегодно в начале августа получают лишь небольшую надбавку, максимальный размер которой не превышает 300 рублей. При этом страховые пенсии неработающих россиян в этом году увеличились на 6,3 процента, то есть в среднем на одну тысячу рублей.

Как рассказал журналистам первый зампред комитета по социальной политике Валерий Рязанский, работающих пенсионеров в стране много, приблизительно 9,5 миллиона человек. С точки зрения простоты администрирования желательно вернуться к прошлому сценарию, чтобы пенсии индексировали всем с 1 января. Однако, по его мнению, это не всегда является справедливым, так как некоторые работающие пенсионеры получают высокие зарплаты, а у других неработающих россиян страховые пенсии по старости находятся на уровне прожиточного минимума. При этом сенатор отмечает, что окончательное решение будет за президентом. По подсчётам члена Совета Федерации Василия Иконникова, в этом году индексация выплат работающим пенсионерам увеличит расходы Пенсионного фонда на 426,4 миллиарда рублей, в следующем году — на 524,6 миллиарда. Предполагается, что Государственная Дума примет решение до конца работы нынешнего созыва. Напомним, ранее мы писали о новых правилах для российских автомобилистов, которые начали работать в этом году.

При этом сенатор отмечает, что окончательное решение будет за президентом. По его словам, Госдума до конца работы нынешнего созыва должна принять решение по индексации, чтобы ее можно было провести уже начиная с 2022 года.

На сегодняшний день, 5 февраля, Владимир Путин не сделал никаких заявлений по поводу индексации пенсий работающим пенсионерам.

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