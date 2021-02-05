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Умерли от коронавируса 5 мужчин и 2 женщины за сутки на 5 февраля в Новосибирской области

13:15 05.02.2021 Фото: pixabay.com
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В отделениях реанимации – 98 человек. На ИВЛ – 23 пациента.

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В отделениях реанимации – 98 человек

По данным оперативного штаба на утро 5 февраля в регионе выявлено 32 917 случаев коронавирусной инфекции , в том числе у 1 849 детей. 30 587 пациентов выздоровели (+219 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 65 лет, 87 лет, двоим было по 69 лет и женщины в возрасте 60 и 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 267 человек.

В отделениях реанимации – 98 человек. На ИВЛ – 23 пациента.

11 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом госпитализированы.

Взрослых пациентов с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 494.

В больницах районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом – 827 пациентов.

Всего в Новосибирской области проведено 1 210 446 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 945 жителей региона, 94 252 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 702 обращений.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

COVID-19 коронавирус пандемия
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