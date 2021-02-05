Какие льготы могут получить пенсионеры в 2021 году? Что убрали из списка?

Неработающие пенсионеры могут рассчитывать также на получение льгот по оплате услуг ЖКХ и капремонта.

В каждом российском субъекте действуют различные льготы для пенсионеров

В каждом российском субъекте действуют различные льготы для пенсионеров. Они находятся всегда в прямой зависимости от состояния региональных бюджетов и требований местного законодательства, а также от условий, в которых живут и работают граждане.

В регионах на территории Крайнего Севера из-за его довольно суровых погодных условий всем жителям полагается дополнительная социальная поддержка. Однако, в остальных субъектах тоже предусмотрены льготы для пожилых граждан.

Появились ли новые льготы для пенсионеров в России в 2021 году?

О новых льготах российское правительство в 2021 году еще не объявляло, однако, старые по-прежнему продолжают действовать. Пенсионеры вправе, например, не выплачивать налог на имущество.

Под имуществом следует понимать жилой дом, комнату или квартиру, дачу, гараж, любое сооружение и помещение. Для получения льготы пенсионерам нужно обращаться с соответствующими заявлениями в налоговое ведомство.

Доплаты пенсионерам

Неработающим пенсионерам по закону полагаются ежемесячные доплаты к пенсиям из региональных бюджетов. Уточните у специалистов органов социальной защиты, на что Вы вправе претендовать. Подробную информацию можно получить также на сайте «Госуслуги».

Здоровье

Льготы для пенсионеров в сфере здравоохранения зависят от региона проживания и от социального статуса. Помимо возможностей, предоставляемых полисами ОМС, пенсионеры вправе рассчитывать на скидки при покупке лекарственных препаратов, а также на диспансеризацию, вакцинацию и путевки на санаторно-курортное лечение.

Особые льготы предусмотрены в России для пенсионеров-инвалидов. Получить исчерпывающую информацию о полагающихся льготах пожилые россияне могут у специалистов департамента здравоохранения в администрации по месту проживания.

Проезд и «коммуналка»

Льготы на проезд в городском общественном транспорте отличаются в российских субъектах. Уточняйте информацию в региональных органах соцзащиты. Пенсионерам в Москве, например, выдают социальные карты льготников, наряду с которыми они получают право бесплатно ездить как в метрополитене, так и в наземном общественном транспорте.

Неработающие пенсионеры могут рассчитывать также на получение льгот по оплате услуг ЖКХ и капремонта. Детали нужно выяснять в местных администрациях.

Какой льготы пенсионеров лишили в 2021 году

С 2021 года в России вступило в силу изменение, огорчившее пенсионеров. С 2019-го в нашей стране поэтапно повышают пенсионный возраст. В ПФР напоминают, что переходный период продолжится до 2028 года, и возраст выхода на заслуженный отдых в итоге увеличат на пять лет.

В минувшем году россиянам предлагали льготу: тем, кому нужно было отправляться на пенсию, можно было сделать это на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. В этом году такую возможность гражданам не предоставят.

Источник: pronedra