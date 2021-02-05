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Наградил посмертно орденом мужества трех погибших пожарных из Красноярского края 4 февраля Путин

14:15 05.02.2021 Фото: Кремлин
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Погибшие в составе звена из трех человек искали в помещении пропавшего человека, но через некоторое время сами перестали выходить на связь.

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Погибшие в составе звена из трех человек искали в помещении пропавшего человека, но через некоторое время сами перестали выходить на связь.

Владимир Путин подписал Указ о награждении орденом Мужества сотрудников МЧС, погибших при тушении пожара в Красноярске.

Текст Указа:

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА

ЖАЛНЕРЧИКА Анатолия Павловича – старшего прапорщика внутренней службы (посмертно)

ПУЗЫРЕВА Алексея Евгеньевича – старшего прапорщика внутренней службы (посмертно)

РЯБЦЕВА Максима Михайловича – сержанта внутренней службы (посмертно).

Информация о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на ул. Калинина поступила в 10:39 (06:39 мск). Изначально площадь возгорания составляла 800 кв. м, позже она выросла до 3,5 тыс. кв. м. Произошло обрушение кровли склада по всей площади. Столб черного дыма от пожара виден во многих частях города. Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности.

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