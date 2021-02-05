Раздал имбирные леденцы "Абис" гостям и журналистам во время визита министра Евгения Лещенко мэр Евгений Шестернин. Смотрите видео

Основной компонент компании предназначен для лечения от коронавируса. Леденцы являются "хитом сезона" и пользуются большим спросом. Продукцию отправляют даже за границу.

Директор компании не только рассказал, но и показал продукцию производства

Посетил предприятие ООО ИПК "Абис" министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко сегодня, 5 февраля.

Экскурсию по предприятию провел директор ООО ИПК "Абис" Валерий Серебров. Он рассказал и показал мощи производства мэру Бердска Евгению Шестернину и министру Евгению Лещенко.

Как выяснилось, компания специализируется на технологиях переработки растительного сырья с целью получения биологически активных продуктов для фармацевтической, пищевой и парфюмерно-косметической промышленности. Основной компонент компании - хвоя. Она оказывает благоприятное воздействие на человека во время лечения от коронавируса.

- Что такое древесная зелень у нас? Во-первых, это объемы производства. Это остатки лесосечного производства. Мы это собираем и перерабатываем. Эта работа в нашей стране была начата с 20-30-х годов. Когда у нас был дан старт пробиотикам сельского хозяйства, мы стали развивать линейку продукции и углубляться в вопросы, что собственно дает хвоя. Оказалось, что в хвое много фитостерина. Это противовоспалительные вещества. В 2021 году появились работы, когда фитостерин используется для лечения коронавирусной инфекции. Он снимают негативную сторону, т.е. то, что повреждает легкие при воспалении. На основе фитостерина строятся противовоспалительные продукты,- рассказал представителям власти Валерий Серебров сегодня, 5 февраля.

Также Серебров представил вниманию чиновников и основную продукцию компании. Продукция поставляется не только по России, но и зарубеж. Во Вьетнаме некоторые продукты «Абиса» удалось сертифицировать, как фармацевтические препараты.

Как отметил, Серебров одним из важных производимых продуктов является сбитень в форме сиропа. Такого продукта больше нет нигде.

- Это был основной продукт до революции. Использовался, как горячий напиток вместо чая и кофе. Но потом этот продукт был утерян и забыт. Такого сбитня нет нигде. Мы его сделали в форме сиропа,- произнес Серебров.

Кроме того, директор компании направил особое внимание на пихтовые и имбирные леденцы ООО ИПК "Абис".

- Компанию, которая делает леденцы, мы попросили сделать рецептуру с нашим экстрактом. Это хит сезона. Они очень нравятся народу. Это недорогая и востребованная продукция. Магазин наш в Бердске называется "Вершки и корешки",- сказал Валерий Владимирович.

Мэр Бердска Евгений Шестернин угостил леденцами присутствующих журналистов и женщин.

- Надо попробовать. Берите, не стесняйтесь. Кто делит, тому всегда достается большее,- изрек Евгений Анатольевич.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко посетил и ООО "Бердский элеватор". Об этом читайте в ближайшее время.

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