Надругался над 7-летней школьницей педофил в Новосибирске

Правоохранители проводят проверку по данному факту. Разбираться в случившемся будут также следователи.

В Новосибирске педофил надругался над 7-летней школьницей

Произошло ЧП 3 февраля.

Новосибирец сообщил в полицию о том, что над его 7-летней дочерью надругался незнакомец на улице. Произошло ЧП 3 февраля, в Ленинском районе города.

— 39-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что днем 3 февраля, между двумя домами на улице 9 Гвардейской Дивизии, неизвестный мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении его 7-летней дочери, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Правоохранители проводят проверку по данному факту. Разбираться в случившемся будут также следователи.

Источник: nsk.kp.ru/