За пропаганду "веселящего газа" теперь грозит административная ответственность

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Федеральный закон принят Государственной Думой 26 января 2021 года и одобрен Советом Федерации 27 января 2021 года.
Справка Государственно-правового управления
Федеральным законом Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополняется статьёй 6.131, предусматривающей административную ответственность за пропаганду, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», использования (потребления) закиси азота либо распространение информации о реализации (сбыте) закиси азота не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров или продуктов питания либо не для медицинского, промышленного или технического применения.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 6.131 Кодекса, относятся к подведомственности судей. Правом составлять протоколы о таких административных правонарушениях наделяются должностные лица органов внутренних дел (полиции).
Источник: kremlin.ru