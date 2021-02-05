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За пропаганду "веселящего газа" теперь грозит административная ответственность

14:45 05.02.2021 Фото: pixabay.com
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Правом составлять протоколы о таких административных правонарушениях наделяются должностные лица органов внутренних дел (полиции).

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https://kurer-sreda.ru/wp-admin/post-new.php

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Федеральный закон принят Государственной Думой 26 января 2021 года и одобрен Советом Федерации 27 января 2021 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральным законом Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополняется статьёй 6.131, предусматривающей административную ответственность за пропаганду, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», использования (потребления) закиси азота либо распространение информации о реализации (сбыте) закиси азота не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров или продуктов питания либо не для медицинского, промышленного или технического применения.

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 6.131 Кодекса, относятся к подведомственности судей. Правом составлять протоколы о таких административных правонарушениях наделяются должностные лица органов внутренних дел (полиции).

Источник: kremlin.ru

веселящий газ закись азота
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