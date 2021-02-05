Оценит уровень бедности и работу губернаторов регионов Путин по новым правилам в 2021

Президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает критерии оценки эффективности работы высших руководителей в регионах.

Утверждают перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц

Президент подписал Указ «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

1. Утвердить прилагаемый перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее ‒ перечень).

2. Администрации Президента Российской Федерации:

а) разработать и в месячный срок представить на утверждение Президента Российской Федерации методику расчета показателя, предусмотренного пунктом 1 перечня;

б) ежегодно, до 1 марта, представлять Президенту Российской Федерации доклад о значениях показателя, предусмотренного пунктом 1 перечня, за отчетный период.

3. Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по соответствующим направлениям:

а) в 2-месячный срок обеспечить утверждение или корректировку методик расчета показателей, предусмотренных пунктами 2–20 перечня, на период до 2030 года включительно, в том числе на отчетный период (текущий год) и плановый период, составляющий два года, следующие за отчетным периодом;

б) до 1 июля 2022 г. утвердить правила распределения между субъектами Российской Федерации грантов в форме межбюджетных трансфертов на основе достигнутых ими за отчетный период (прошедший год) фактических значений (уровней) показателей, предусмотренных перечнем.

4. Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией Президента Российской Федерации представить до 1 июля 2021 г. Президенту Российской Федерации предложения:

а) по рассмотрению с участием комиссий Государственного Совета Российской Федерации вопросов, связанных с обоснованием и при необходимости защитой планируемых на отчетный период (текущий год) и плановый период значений (уровней) показателей, предусмотренных перечнем, и достигнутых субъектами Российской Федерации за отчетный период (прошедший год) фактических значений (уровней) таких показателей;

б) по разработке правил распределения в 2021 году между субъектами Российской Федерации грантов в форме межбюджетных трансфертов на основе достигнутых в 2020 году результатов.

5. Правительству Российской Федерации подготавливать при участии комиссий Государственного Совета Российской Федерации по соответствующим направлениям и представлять Президенту Российской Федерации:

а) доклад о планируемых значениях (уровнях) показателей, предусмотренных пунктами 2–20 перечня, на отчетный период (текущий год) и плановый период – до 1 июля 2021 г., далее – ежегодно, до 1 мая;

б) доклад о достигнутых субъектами Российской Федерации за отчетный период (прошедший год) фактических значениях (уровнях) показателей, предусмотренных пунктами 2–20 перечня, – ежегодно, до 1 июня;

в) предложения по распределению между субъектами Российской Федерации грантов на основе достигнутых за отчетный период (прошедший год) фактических значений (уровней) показателей, предусмотренных перечнем, – ежегодно, до 1 июля.

6. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.

7. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 г. № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 17, ст. 2078).

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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Перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

1. Доверие к власти (доверие к Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах Российской Федерации национальных целей развития Российской Федерации).

2. Численность населения субъекта Российской Федерации.

3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

4. Уровень бедности.

5. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

6. Уровень образования.

7. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

8. Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью.

9. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.

10. Число посещений культурных мероприятий.

11. Количество семей, улучшивших жилищные условия.

12. Объем жилищного строительства.

13. Качество городской среды.

14. Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам.

15. Качество окружающей среды.

16. Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы.

17. Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения.

18. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.

19. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

20. «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений.

Источник: kremlin.ru