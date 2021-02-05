Лучшие урожайные сорта помидоров в 2021 году: список для теплицы и открытого грунта

При выборе томатов для выращивания на своем участке дачники тщательно подбирают сорт, изучают его характеристики. Каждый хочет собрать приличный, а главное, качественный урожай помидоров. На продуктивность первым делом делают акцент, поскольку от нее зависит качество и количество плодов. Для теплиц и открытого грунта есть огромное разнообразие сортов, и выбрать среди них лучшие непросто. В этом случае в первую очередь учитывают регион выращивания, его климатические особенности, сроки созревания томатов, их устойчивость к заболеваниям.
Помидоры – самые распространенные овощи. Грядки с ними можно найти на каждом дачном участке. Овощную культуру широко используют в кулинарии, консервируют, готовят всевозможные блюда. Томатный вкус выраженный, особенный. Помидоры можно выращивать круглый год. В теплом сезоне они растут в открытом грунте, в холодном – в теплице.
Лучшие сорта томатов 2021 года для открытого грунта
Томаты выращивают преимущественно в открытом грунте. Есть много сортов с высокой урожайностью. Главным преимуществом помидор является низкорослость кустов и крупные плоды. Уход за ними минимальный, и не требуются сложные агротехнические приемы. Лучшие сорта 2021 года:
- — по сроку созревания
У раннеспелых сортов средние плоды, небольшой урожай.
У среднеспелых сортов также средние плоды.
У поздних сортов крупные плоды, но урожай небольшой.
- — по региону выращивания
Подмосковье. Лучше покупать:
- «Бычий лоб»;
- «Медок»;
- «Розовый слон»;
- «Сладкую гроздь»;
- «Фейерверк»;
- «Чемпион».
Южные регионы. Лучше покупать:
- «Бизон»;
- «Ермак»;
- «Микадо»;
- «Новичок»;
- «Победитель»;
- «Подарочный»;
- «Титан»;
- «Факел».
Средняя полоса. Лучше покупать:
- «Большой брат»;
- «Бычье сердце»;
- «Москвичку»;
- «Подснежник»;
- «Спасская башня»;
- «Узбекский»;
- «Черный принц».
Сибирь. Лучше покупать:
- «Абаканский розовый»;
- «Саньку»;
- «Сибирский тяжеловес»;
- «Ультраскороспелый».
Урал. Лучше покупать:
- «Буян желтый»;
- «Бычье сердце»;
- «Демидов»;
- «Земляк»;
- «Монетку»;
- «Пуговку»;
- «Снегирь».
Крайний север. Лучше покупать:
- «Балерину»;
- «Бердский крупный»;
- «Дамские пальчики»;
- «Джину»;
- «Дубок»;
- «Земляк»;
- «Снежную сказку».
- — по устойчивости к болезням
«Анюта»;
«Бетта»;
«Блиц»;
«Богема»;
«Гейша»;
«Кенигсберг»;
«Огни Москвы»;
«Пузата Хата»;
«Татьяна»;
«Чио-чио-сан»;
«Яблонька России».
Лучшие сорта помидоров для теплиц на 2021 год
Если есть собственная теплица, то круглый год можно иметь свежие томаты на столе. Многие сорта подходят для салатов и консервации.
Лучшими для салатов признают:
- «Алую каравеллу»;
- «Аману оранж»;
- «Андромеду»;
- «Гейшу»;
- «Орлиный клюв»;
- «Подарок феи»;
- «Розовый ангел»;
- «Розовую жемчужину»;
- «Фаталист».
Лучшими для консервации признают:
- «Александра Великого»;
- «Аурию»;
- «Банановые ноги»;
- «Раджу»;
- «Розовую бабу»;
- «Розовый изюм».
Лучшие сорта гибридов томатов 2021 года для открытого грунта
Селекционеры перечислили устойчивые к болезням и перепадам температур лучшие в 2021 году гибридные сорта томатов для выращивания в открытом грунте.
«Интуиция F1» — срывают кистями, относятся к среднеспелым сортам, урожай можно собирать через 110 дней;
«Катя F1» — относятся к раннеспелым сортам. Плоды весят от 90 до 130 грамм.
«Поиск F1» — устойчивый к похолоданию и болезням, неприхотливый сорт.
«Благовест F1» — относятся к раннеспелым сортам с округлыми, глянцевыми, немного ребристыми плодами.
«Ля ля фа F1» — неприхотливый и высокоурожайный сорт. Плоды весят от 140 до 170 грамм.
«Владимир F1» — высокоурожайный сорт.
«Биф-Кинг F1» — относится к раннеспелым сортам, является голландским гибридом с округлыми, плотными, гладкими плодами.
«Ашдод F1» — гладкие плоды, плотная кожица. Весят 110 – 140 грамм.
Источник: Пронедра