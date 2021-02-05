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Лучшие урожайные сорта помидоров в 2021 году: список для теплицы и открытого грунта

17:20 05.02.2021 Фото: pixabay
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Помидоры можно выращивать круглый год. В теплом сезоне они растут в открытом грунте, в холодном – в теплице.

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Помидоры – самые распространенные овощи

При выборе томатов для выращивания на своем участке дачники тщательно подбирают сорт, изучают его характеристики. Каждый хочет собрать приличный, а главное, качественный урожай помидоров. На продуктивность первым делом делают акцент, поскольку от нее зависит качество и количество плодов. Для теплиц и открытого грунта есть огромное разнообразие сортов, и выбрать среди них лучшие непросто. В этом случае в первую очередь учитывают регион выращивания, его климатические особенности, сроки созревания томатов, их устойчивость к заболеваниям.

Помидоры – самые распространенные овощи. Грядки с ними можно найти на каждом дачном участке. Овощную культуру широко используют в кулинарии, консервируют, готовят всевозможные блюда. Томатный вкус выраженный, особенный. Помидоры можно выращивать круглый год. В теплом сезоне они растут в открытом грунте, в холодном – в теплице.

Лучшие сорта томатов 2021 года для открытого грунта

Томаты выращивают преимущественно в открытом грунте. Есть много сортов с высокой урожайностью. Главным преимуществом помидор является низкорослость кустов и крупные плоды. Уход за ними минимальный, и не требуются сложные агротехнические приемы. Лучшие сорта 2021 года:

  • — по сроку созревания

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У раннеспелых сортов средние плоды, небольшой урожай.

У среднеспелых сортов также средние плоды.

У поздних сортов крупные плоды, но урожай небольшой.

  • — по региону выращивания

Подмосковье. Лучше покупать:

  1. «Бычий лоб»;
  2. «Медок»;
  3. «Розовый слон»;
  4. «Сладкую гроздь»;
  5. «Фейерверк»;
  6. «Чемпион».

Южные регионы. Лучше покупать:

  1. «Бизон»;
  2. «Ермак»;
  3. «Микадо»;
  4. «Новичок»;
  5. «Победитель»;
  6. «Подарочный»;
  7. «Титан»;
  8. «Факел».

Средняя полоса. Лучше покупать:

  1. «Большой брат»;
  2. «Бычье сердце»;
  3. «Москвичку»;
  4. «Подснежник»;
  5. «Спасская башня»;
  6. «Узбекский»;
  7. «Черный принц».

Сибирь. Лучше покупать:

  1. «Абаканский розовый»;
  2. «Саньку»;
  3. «Сибирский тяжеловес»;
  4. «Ультраскороспелый».

Урал. Лучше покупать:

  1. «Буян желтый»;
  2. «Бычье сердце»;
  3. «Демидов»;
  4. «Земляк»;
  5. «Монетку»;
  6. «Пуговку»;
  7. «Снегирь».

Крайний север. Лучше покупать:

  1. «Балерину»;
  2. «Бердский крупный»;
  3. «Дамские пальчики»;
  4. «Джину»;
  5. «Дубок»;
  6. «Земляк»;
  7. «Снежную сказку».
  • — по устойчивости к болезням

«Анюта»;

«Бетта»;

«Блиц»;

«Богема»;

«Гейша»;

«Кенигсберг»;

«Огни Москвы»;

«Пузата Хата»;

«Татьяна»;

«Чио-чио-сан»;

«Яблонька России».

Лучшие сорта помидоров для теплиц на 2021 год

Если есть собственная теплица, то круглый год можно иметь свежие томаты на столе. Многие сорта подходят для салатов и консервации.

Лучшими для салатов признают:

  1. «Алую каравеллу»;
  2. «Аману оранж»;
  3. «Андромеду»;
  4. «Гейшу»;
  5. «Орлиный клюв»;
  6. «Подарок феи»;
  7. «Розовый ангел»;
  8. «Розовую жемчужину»;
  9. «Фаталист».

Лучшими для консервации признают:

  1. «Александра Великого»;
  2. «Аурию»;
  3. «Банановые ноги»;
  4. «Раджу»;
  5. «Розовую бабу»;
  6. «Розовый изюм».

Лучшие сорта гибридов томатов 2021 года для открытого грунта

Селекционеры перечислили устойчивые к болезням и перепадам температур лучшие в 2021 году гибридные сорта томатов для выращивания в открытом грунте.

«Интуиция F1» — срывают кистями, относятся к среднеспелым сортам, урожай можно собирать через 110 дней;

«Катя F1» — относятся к раннеспелым сортам. Плоды весят от 90 до 130 грамм.

«Поиск F1» — устойчивый к похолоданию и болезням, неприхотливый сорт.

«Благовест F1» — относятся к раннеспелым сортам с округлыми, глянцевыми, немного ребристыми плодами.

«Ля ля фа F1» — неприхотливый и высокоурожайный сорт. Плоды весят от 140 до 170 грамм.

«Владимир F1» — высокоурожайный сорт.

«Биф-Кинг F1» — относится к раннеспелым сортам, является голландским гибридом с округлыми, плотными, гладкими плодами.

«Ашдод F1» — гладкие плоды, плотная кожица. Весят 110 – 140 грамм.

Источник: Пронедра

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