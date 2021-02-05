Лучшие урожайные сорта помидоров в 2021 году: список для теплицы и открытого грунта

Помидоры можно выращивать круглый год. В теплом сезоне они растут в открытом грунте, в холодном – в теплице.

Помидоры – самые распространенные овощи

При выборе томатов для выращивания на своем участке дачники тщательно подбирают сорт, изучают его характеристики. Каждый хочет собрать приличный, а главное, качественный урожай помидоров. На продуктивность первым делом делают акцент, поскольку от нее зависит качество и количество плодов. Для теплиц и открытого грунта есть огромное разнообразие сортов, и выбрать среди них лучшие непросто. В этом случае в первую очередь учитывают регион выращивания, его климатические особенности, сроки созревания томатов, их устойчивость к заболеваниям.

Помидоры – самые распространенные овощи. Грядки с ними можно найти на каждом дачном участке. Овощную культуру широко используют в кулинарии, консервируют, готовят всевозможные блюда. Томатный вкус выраженный, особенный. Помидоры можно выращивать круглый год. В теплом сезоне они растут в открытом грунте, в холодном – в теплице.

Лучшие сорта томатов 2021 года для открытого грунта

Томаты выращивают преимущественно в открытом грунте. Есть много сортов с высокой урожайностью. Главным преимуществом помидор является низкорослость кустов и крупные плоды. Уход за ними минимальный, и не требуются сложные агротехнические приемы. Лучшие сорта 2021 года:

— по сроку созревания

У раннеспелых сортов средние плоды, небольшой урожай.

У среднеспелых сортов также средние плоды.

У поздних сортов крупные плоды, но урожай небольшой.

— по региону выращивания

Подмосковье. Лучше покупать:

«Бычий лоб»; «Медок»; «Розовый слон»; «Сладкую гроздь»; «Фейерверк»; «Чемпион».

Южные регионы. Лучше покупать:

«Бизон»; «Ермак»; «Микадо»; «Новичок»; «Победитель»; «Подарочный»; «Титан»; «Факел».

Средняя полоса. Лучше покупать:

«Большой брат»; «Бычье сердце»; «Москвичку»; «Подснежник»; «Спасская башня»; «Узбекский»; «Черный принц».

Сибирь. Лучше покупать:

«Абаканский розовый»; «Саньку»; «Сибирский тяжеловес»; «Ультраскороспелый».

Урал. Лучше покупать:

«Буян желтый»; «Бычье сердце»; «Демидов»; «Земляк»; «Монетку»; «Пуговку»; «Снегирь».

Крайний север. Лучше покупать:

«Балерину»; «Бердский крупный»; «Дамские пальчики»; «Джину»; «Дубок»; «Земляк»; «Снежную сказку».

— по устойчивости к болезням

«Анюта»;

«Бетта»;

«Блиц»;

«Богема»;

«Гейша»;

«Кенигсберг»;

«Огни Москвы»;

«Пузата Хата»;

«Татьяна»;

«Чио-чио-сан»;

«Яблонька России».

Лучшие сорта помидоров для теплиц на 2021 год

Если есть собственная теплица, то круглый год можно иметь свежие томаты на столе. Многие сорта подходят для салатов и консервации.

Лучшими для салатов признают:

«Алую каравеллу»; «Аману оранж»; «Андромеду»; «Гейшу»; «Орлиный клюв»; «Подарок феи»; «Розовый ангел»; «Розовую жемчужину»; «Фаталист».

Лучшими для консервации признают:

«Александра Великого»; «Аурию»; «Банановые ноги»; «Раджу»; «Розовую бабу»; «Розовый изюм».

Лучшие сорта гибридов томатов 2021 года для открытого грунта

Селекционеры перечислили устойчивые к болезням и перепадам температур лучшие в 2021 году гибридные сорта томатов для выращивания в открытом грунте.

«Интуиция F1» — срывают кистями, относятся к среднеспелым сортам, урожай можно собирать через 110 дней;

«Катя F1» — относятся к раннеспелым сортам. Плоды весят от 90 до 130 грамм.

«Поиск F1» — устойчивый к похолоданию и болезням, неприхотливый сорт.

«Благовест F1» — относятся к раннеспелым сортам с округлыми, глянцевыми, немного ребристыми плодами.

«Ля ля фа F1» — неприхотливый и высокоурожайный сорт. Плоды весят от 140 до 170 грамм.

«Владимир F1» — высокоурожайный сорт.

«Биф-Кинг F1» — относится к раннеспелым сортам, является голландским гибридом с округлыми, плотными, гладкими плодами.

«Ашдод F1» — гладкие плоды, плотная кожица. Весят 110 – 140 грамм.

Источник: Пронедра