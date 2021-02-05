Лунный календарь посева семян на рассаду для Подмосковья на 2021 год

Климатическая зима еще в самом разгаре, а дачники Подмосковья уже изучают посевной лунный календарь на 2021 год, выписывают благоприятные дни для работы с семенами на рассаду. Уже в феврале можно сеять и сажать некоторые сорта овощей и цветов, у которых длинный вегетативный период.

По лунному календарю проще планировать различные садовые и огородные работы в своем регионе. Удачным или нет будет выбранный день, зависит от фазы Луны, ее расположения в знаке Зодиака. Правильно подобранные дни – гарантия получения крепких сходов и высокой урожайности.

Особенности Подмосковья, о которых надо знать каждому дачнику

Лунные календари для определенных регионов составляют с учетом их особенностей, климата. В Подмосковье длительность зимы достигает 206 суток, а в других областях – меньше. Ноябрь – самый снежный месяц, февраль – самый непредсказуемый, лето – само дождливое.

Особенности Подмосковья:

морозы редко бывают крепкими;

лето теплое, но не аномально жаркое;

в летние месяцы средняя температура составляет +17 градусов, в зимние – около -10 градусов;

снежный покров долго не тает;

ветер преимущественно восточный, западный и северо-западный;

один сезон сменяется другим резко.

В Подмосковье высокая влажность, поэтому многие культуры на огороде выращивать сложно.

Влияние лунных фаз на рост и развитие рассады и растений в Подмосковье

Под влиянием некоторых лунных фаз лучше отказаться от любых работ с растениями.

Дни растущей Луны самые благоприятные, поскольку ускоряется процесс обмена веществ, соки приливают к поверхности корней, активизируется рост и развитие растений. Сажают в такие дни культуры с надземными плодами, которые надо часто поливать.

Можно:

пересаживать; подвязывать; высаживать; подкармливать; прививать; выполнять любые земляные работы.

Полнолуние – время, когда Луна максимально заряжена энергией. Любые садово-огородные работы лучше отменить, однако можно собрать корнеплоды и заложить их на долгое хранение.

Дни убывающей Луны – период активизации обмена веществ в корневой системе. Однако над корнями он снижается. Сажают культуры с подземными плодами. В эти дни не пересаживают растения, не обрабатывают землю.

Можно:

убрать сорняки; сделать подкормку; полить; посадить новые деревья и кустарники; обрезать и сформировать крону.

Новолуние – время, когда Луну практически невозможно разглядеть на небосводе. Это период замирания всех обменных процессов. Необходимо до лучшего времени отложить все садовые и огородные работы.

Можно:

полоть грядки; удалять сорняки, поврежденные и сухие веточки.

Благоприятные сроки посева семян на рассаду в Подмосковье в 2021 году

Агротехнический календарь, как и лунный, содержит благоприятные сроки для посева семян на рассаду, ухода, полива, пикировки растений. В Подмосковье в 2021 году сеять семена на рассаду можно:

Поливать овощи и кустарники лучше теплой и отстоянной водой. Надо обязательно регулярно проводить опрыскивание от вредителей и заболеваний. Делать это нужно при сухой и безветренной погоде в утреннее или вечернее время суток.

Источник: Пронедра