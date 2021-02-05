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Лунный календарь посева семян на рассаду для Подмосковья на 2021 год

17:50 05.02.2021 Фото: pixabay
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Удачным или нет будет выбранный день, зависит от фазы Луны, ее расположения в знаке Зодиака. Правильно подобранные дни – гарантия получения крепких сходов и высокой урожайности.

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Лунные календари для определенных регионов составляют с учетом их особенностей, климата

Климатическая зима еще в самом разгаре, а дачники Подмосковья уже изучают посевной лунный календарь на 2021 год, выписывают благоприятные дни для работы с семенами на рассаду. Уже в феврале можно сеять и сажать некоторые сорта овощей и цветов, у которых длинный вегетативный период.

По лунному календарю проще планировать различные садовые и огородные работы в своем регионе. Удачным или нет будет выбранный день, зависит от фазы Луны, ее расположения в знаке Зодиака. Правильно подобранные дни – гарантия получения крепких сходов и высокой урожайности.

Особенности Подмосковья, о которых надо знать каждому дачнику

Лунные календари для определенных регионов составляют с учетом их особенностей, климата. В Подмосковье длительность зимы достигает 206 суток, а в других областях – меньше. Ноябрь – самый снежный месяц, февраль – самый непредсказуемый, лето – само дождливое.

Особенности Подмосковья:

  • морозы редко бывают крепкими;
  • лето теплое, но не аномально жаркое;
  • в летние месяцы средняя температура составляет +17 градусов, в зимние – около -10 градусов;
  • снежный покров долго не тает;
  • ветер преимущественно восточный, западный и северо-западный;
  • один сезон сменяется другим резко.

В Подмосковье высокая влажность, поэтому многие культуры на огороде выращивать сложно.

Влияние лунных фаз на рост и развитие рассады и растений в Подмосковье

Под влиянием некоторых лунных фаз лучше отказаться от любых работ с растениями.

Дни растущей Луны самые благоприятные, поскольку ускоряется процесс обмена веществ, соки приливают к поверхности корней, активизируется рост и развитие растений. Сажают в такие дни культуры с надземными плодами, которые надо часто поливать.

Можно:

  1. пересаживать;
  2. подвязывать;
  3. высаживать;
  4. подкармливать;
  5. прививать;
  6. выполнять любые земляные работы.

Полнолуние – время, когда Луна максимально заряжена энергией. Любые садово-огородные работы лучше отменить, однако можно собрать корнеплоды и заложить их на долгое хранение.

Дни убывающей Луны – период активизации обмена веществ в корневой системе. Однако над корнями он снижается. Сажают культуры с подземными плодами. В эти дни не пересаживают растения, не обрабатывают землю.

Можно:

  1. убрать сорняки;
  2. сделать подкормку;
  3. полить;
  4. посадить новые деревья и кустарники;
  5. обрезать и сформировать крону.

Новолуние – время, когда Луну практически невозможно разглядеть на небосводе. Это период замирания всех обменных процессов. Необходимо до лучшего времени отложить все садовые и огородные работы.

Можно:

  1. полоть грядки;
  2. удалять сорняки, поврежденные и сухие веточки.

Благоприятные сроки посева семян на рассаду в Подмосковье в 2021 году

Агротехнический календарь, как и лунный, содержит благоприятные сроки для посева семян на рассаду, ухода, полива, пикировки растений. В Подмосковье в 2021 году сеять семена на рассаду можно:

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Поливать овощи и кустарники лучше теплой и отстоянной водой. Надо обязательно регулярно проводить опрыскивание от вредителей и заболеваний. Делать это нужно при сухой и безветренной погоде в утреннее или вечернее время суток.

Источник: Пронедра

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