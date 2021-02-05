Куда пропал Александр Гордон из передачи "Мужское и женское"?

Александр Гордон остается важной частью проекта

Поклонники популярного шоу «Мужское и женское» не понимают, куда пропал Александр Гордон и почему он не ведет передачу. Ранее сообщалось, что артист был госпитализирован с коронавирусом.

Почему Александр Гордон не ведет передачу «Мужское и женское»

Именитого телеведущего Александра Гордона очень давно не видели в новых выпусках передачи “Мужское и женское”. Примечательно, что слухи об увольнении господина Гордона с канала ходят очень давно, их обсуждали еще в 2020 году. Однако представители программы неоднократно опровергали информацию об увольнении и говорили, что Александр Гордон остается важной частью проекта.

Сам Александр Гордон предпочитает не комментировать слухи о своем уходе. Однако факт остается фактом, телеведущего нет на месте в эфире популярной передачи “Мужское и женское”. Ситуация немного похожа на то, что произошло с Еленой Малышевой. Известно, что женщина также надолго исчезла из передачи, и в Сети была информация о том, что она покинула проект “Жить здорово!”. Как оказалось, Елена никуда не исчезала, она отдыхала, вполне возможно, что так же и в случае с Александром Гордоном.

На данный момент нет точной информации о том, когда Александр Гордон вернется к своим обязанностям и будет ли он и дальше появляться в передаче “Мужское и женское”. Представители программы не комментировали ничего, кроме данных о том, что Александра никто не увольнял.

Куда пропал Александр Гордон, где он сейчас

Известно, что в конце января 2021 года телеведущий Александр Гордон был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Сообщалось, что 56-летнего артиста доставили в одну из столичных клиник. Телеведущий сдавал несколько положительных тестов на COVID-19. Медики приняли решение госпитализировать его после того, как приехали на вызов и услышали жалобы о плохом самочувствии.

Не так давно артист сообщил в своем Instagram-аккаунте, что с ним все хорошо и он идет на поправку. По словам артиста, он восстанавливается и ему еще необходимо будет сдавать несколько тестов, чтобы вернуться к своей работе.

Модель потребовала публичных извинений от Александра Гордона

Несмотря на то, что сейчас 2021 год, некоторых людей не останавливает вспоминать события, которые произошли несколько лет назад. Известно, что в 2017 году в программе «Мужское/Женское», Александр назвал одну из участниц женщиной легкого поведения. Позже эта участница, которую зовут Елена Миськова, обратилась к сотрудникам правоохранительных органов и обвинила Александра Гордона в клевете.

Эпизод, в котором произошел скандал, был посвящен соблазнению богатых мужчин. Елена заявила, что перебралась в столицу РФ и хотела стать супругой олигарха. Девушка ставила себе конкретную цель — стать в 27 лет супругой обеспеченного человека. Александр внимательно слушал модель на передаче, в один момент начал интересоваться у нее, не является ли она женщиной легкого поведения. Александр уточнил, что считает так потому, что женщина спит с мужчинами за деньги и подарки, но при этом не испытывает к нему других чувств. После этого в зале можно было услышать аплодисменты.

В 2021 году Елена заявила, что после той передачи ее начали критиковать. Женщина требует публичных извинений от Александра Гордона, она считает, что он нанес удар по ее репутации. На вопрос о том, почему заявление было подано спустя столько лет, она ответила, что не знала, что может подать на него в суд. Женщина очень хочет «поставить ведущего на место”.

Источник: Пронедра