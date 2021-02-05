Умер бывший главком ВМФ России Владимир Высоцкий

Скончался экс-главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

Он уточнил, что причина смерти пока не известна, но не связана с коронавирусом.

Высоцкий родился в 1954 году на Украине. Окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище и Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова, после чего служил на Тихоокеанском флоте.

В дальнейшем окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ и Военно-морскую академию имени Гречко, командовал тяжелым авианесущим крейсером "Минск".

В 1999 году Высоцкий окончил Военную академию Генерального штаба и стал начальником штаба на Северном флоте, а в 2002-ом — возглавил флотилию.

В 2005 году президент назначил его командующим Северным флотом, а в 2007-ом — главнокомандующим ВМФ. Это должность Высоцкий занимал до 2012 года.

Источник: РИА Новости