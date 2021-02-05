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Умер бывший главком ВМФ России Владимир Высоцкий

15:13 05.02.2021 Фото: Mil.ru
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Высоцкий родился в 1954 году на Украине. Окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище и Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова, после чего служил на Тихоокеанском флоте.

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Умер бывший главком ВМФ России Владимир Высоцкий
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер бывший главком ВМФ России Владимир ВысоцкийУмер замглавврача больницы скорой помощи, куда привезли Навального после отравленияЕщё 688 новостей

Скончался экс-главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
Он уточнил, что причина смерти пока не известна, но не связана с коронавирусом.
Высоцкий родился в 1954 году на Украине. Окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище и Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова, после чего служил на Тихоокеанском флоте.
В дальнейшем окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ и Военно-морскую академию имени Гречко, командовал тяжелым авианесущим крейсером "Минск".
В 1999 году Высоцкий окончил Военную академию Генерального штаба и стал начальником штаба на Северном флоте, а в 2002-ом — возглавил флотилию.
В 2005 году президент назначил его командующим Северным флотом, а в 2007-ом — главнокомандующим ВМФ. Это должность Высоцкий занимал до 2012 года.

Источник: РИА Новости

главком командующий скончался Владимир Высоцкий
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