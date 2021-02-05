"Я встал, вроде всё нормально, а рука висит": Пытается спасти обездвиженную руку после нападения в маршрутке житель Бердска

История Андрея Валерьевича началась с 2018 года, когда его избил пассажир. Спустя 3 года СК разбирается во врачебной ошибке, а бердчанин продолжает бороться за свое здоровье. Его руку могут спасти в центре нейрохирургии, но все обследования до операции придется проводить за свои деньги - в ЦГБ Бердска инвалиду не могут провести ряд процедур до 24 февраля.

Кто в ЦГБ Бердска поможет попасть на операцию в Центр нейрохирургии Андрею Валерьевичу

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился бердчанин Андрей Д. со своей бедой. В Центре нейрохирургии ему назначили операцию на 24 февраля. Наконец появилась возможность спасти руку. Необходимо пройти целый список обследований и анализов. Записи на бесплатные УЗИ, а их назначили несколько, ФГС, ФГДС, нет. Как нет и денег заплатить за обследования. Без них операции не сделать. «Курьер. Среда. Бердск» разбираля в ситуации героя.

Всё началось с избиения летом 2018 года

В июле 2018 года Андрей с супругой сели в маршрутку на вокзале Бердска. В «хвосте» салона сидела компания подвыпивших молодых людей, они пили пиво и матерились. Андрей сделал замечание парням, чтоб следили на выражениями. В ответ услышал маты и угрозы. Андрей попробовал урезонить компанию, но два парня только пообещали прибить и продолжали громко ругаться. Вышли из маршрутки Андрей с супругой на Березовой, пошли вперед к дому, никто не ожидал последующих событий.

- Со спины нанёс мне удар в голову, я развернулся, смотрю - один из парней, удар мощный, я стал обороняться, жена закричала. Второй сначала стоял в стороне, потом видит, что преимущество товарищ теряет, подскочил ко мне со спины, схватил, как связал, ну первый и ударил мне в челюсть. Я потерял сознание. Спасибо не уехал водитель маршрутки, он выскочил, жена тоже помогла. Подняли меня, я пришел в себя, говорю жене фотографируй их. Потом по фотографиям их и нашли. Я встал, вроде всё нормально, а рука висит. Водитель маршрутки отвёз нас с супругой в приемный покой в ЦГБ, - рассказал Андрей Валерьевич сегодня, 5 февраля.

Молодых людей задержали, они оказались жителями Маслянино, обвинение предъявили только одному, второй - свидетель. По решению суда в марте 2020 года 21-летний маслянинец получил два года колонии и 400 тысяч рублей в рамках возмещение морального вреда за причинение тяжкого вреда здоровью. Как получить эти 400 тысяч рублей вопрос открытый.

Как лечили руку и почему СК не может разобраться с ошибкой врачей

В травматологии Бердска Андрею наложили гипс, как оказалось потом не правильно. Перелом оказался осколочным, сколы костей рвали мышцу, Андрей не мог спать от боли, врачи сказали надо ставить пластину, но ее нужно покупать. Андрей посоветовался с супругой, они решили поехать в 168 медсанчасть в Академгородке, там платно на следующий день после обращения сделали операцию, поставили пластину. Собрали все деньги, что смогли. Операция и пластина стоили 70 тысяч, всё прошло успешно.

В мае 2020 года Андрей гулял с собакой, неудачно упал, и сломал эту же руку. Перелом вроде несложный, оперировали, поставили спицу в бердской травматологии. Шов не заживал, образовались свищи. В 168 медсанчасти доктор сказал, что нужна операция по иссечению свищей, что они могут сделать, назвал сумму в 50 тысяч рублей. Таких денег в семье не было.

Операцию сделали в Бердске в марте 2020 года. Рука после операции перестала работать. Оказалось, что перерезали нерв, и на мышцу не поступает импульс. В травматологии говорили нерв просто помяли, воспалился, пройдет. Но не прошло, мышца высохла. В результате неудачной операции кисть руки Андрея Валерьевича обездвижена.

В августе 2020 года Андрей обратился с заявлением в СК на неправильные действия врачей. Провели экспертизу, диагноз подтвердился, но дело никуда не движется. Андрей Валерьевич узнавал, что в феврале 2021 года следователь должен выйти из отпуска и разобраться в ситуации.

Операцию в центре нейрохирургии в Новосибирске назначили на 24 февраля

Про Центр нейрохирургии Андрей узнал случайно. Сам записался на прием в НИИТО, врач в разговоре назвал фамилию нейрохирурга, и отправил в областную больницу. В ней Андрей спросил, где найти этого нейрохирурга, и тут узнал о существовании Центра нейрохирургии. Номер телефона Центра Андрею сказала медсестра уже в Бердске. Он позвонил, сказали записи на бесплатный прием нет, возобновится только после 25 декабря. И действительно, после 25 декабря Андрея Валерьевича записали на 29 января уже 2021 года.

29 января он наконец попал на прием в Центр нейрохирургии в Новосибирске, врачи поставили диагноз и сказали, что 24 февраля готовы его прооперировать.

1 февраля Андрей Валерьевич был на приеме у невролога поликлиники №2. Врач-невролог Ирина Чекрыгина сказала, что оформит квоту на операцию. 2 февраля Андрею Валерьевичу медсестра выдала документы и список анализов, которые необходимо сделать. В списке несколько УЗИ, ФГДС и другие анализы. Когда Андрей Валерьевич попросил направление на УЗИ, то медсестра ответила, что запись только через три месяца. Нет свободных дат.

Андрей Валерьевич инвалид, денег едва хватает на самое необходимое, сделать несколько УЗИ за свой счет он не может.

Заведующий поликлиникой №2 Владимир Карамушко сообщил, что помочь не может. Андрей Валерьевич 3 февраля обратился к заместителю главного врача ЦГБ Максиму Кучеренко, он обещал помочь, сказал, что разберемся, вам перезвонят.

Андрей Валерьевич узанл, что партия "Единая Россия" помогает гражданам, он позвонил в местное отделение, поговорил с Зоей Родиной, которая обещала разобраться и помочь.

Андрей Валерьевич ждал операцию почти год. Он до сих пор разбирается, кто виноват в ошибке на операции. Сейчас его задача - вернуть руку. Цена, к сожалению, для него неподъёмная. И надо успеть до 24 февраля.

«Курьер. Среда. Бердск» связался с приемной заместителя главного врача Максима Кучеренко, Максим Александрович проводил совещание, секретарь отнеслась доброжелательно, вспомнила посетителя и обещала напомнить заместителю главного врача о его обещании помочь.



До заведующего поликлиникой №2 Владимира Карамушко «Курьер. Среда. Бердск» пытался дозвониться в течение дня, но не смог.

4 февраля Андрею Валерьевичу позвонила депутат Заксобрания Зоя Родина, рассказала, что связалась с главврачом ЦГБ Бердска, которая обещала оказать помощь.

Сегодня, 5 февраля в 11 утра бердчанину позвонила медсестра поликлиники №2 и спросила, какие обследования назначили Андрею Валерьевичу, он продиктовал. Через пару часов медсестра перезвонила Андрею Валерьевичу и сообщила о датах и времени, когда он сможет пройти обследования бесплатно.