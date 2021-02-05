05.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Wink в 2020 году стал больше, чем видеосервисом 18+

14:50 05.02.2021
0

«Ростелеком» подвел итоги развития видеосервиса Wink в 2020 году.

% name% title

 Активная аудитория выросла в четыре раза благодаря новым подключениям и массовому переходу подписчиков интерактивного телевидения «Ростелекома» на платформу Wink (мигрировало уже более 70% абонентов).

Условиями для роста стали изоляция из-за пандемии и активная позиция компании в этот период. Wink первым из видеосервисов открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, мультфильмов. Одновременно увеличился спрос на платный контент. В результате количество просмотров кино и сериалов выросло в три раза по сравнению с 2019 годом.

Выросла популярность услуги «Управление просмотром», которая обеспечивает доступ к архиву передач на большинстве каналов и функции «пауза» и «перемотка». К концу 2020 года более 70% подписчиков Wink пользовались этой услугой. До 25% увеличилась доля клиентов, которые регулярно используют «Мультискрин». Услуга позволяет смотреть контент на разных устройствах под одной учетной записью.

Самым популярным событием года в видеосервисе стала прямая трансляция 24 октября последнего боя Хабиба Нурмагомедова на телеканале UFC ТВ. Всего бой посмотрело более 3 миллионов пользователей, в том числе более 1 миллиона — через цифровые приложения Wink.

Топ-10 кинофильмов по итогам 2020 года в Wink:

«Лёд 2»;
«Вторжение»;
«Спутник»;
«Тролли. Мировой тур»;
«Соник в кино»;
«Джентльмены»;
«Холоп»;
«Плохие парни навсегда»;
«Бладшот»;
«Текст».

Топ-10 сериалов по итогам 2020 года в Wink:

1. «Ходячие мертвецы»;
2. «Чики»;
3. «Мир Дикого Запада»;
4. «Хроника эпидемии»;
5. «Рассказ служанки»;
6. «Друзья»;
7. «Ивановы-Ивановы»;
8. «Содержанки»;
9. «Корни»;
10. «Молодежка».

ПАО «Ростелеком»
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Я встал, вроде всё нормально, а рука висит": Пытается спасти обездвиженную руку после нападения в маршрутке житель Бердска
15:51 05-02-2021
NASA полетит на астероид Психея, оцененный в $10 квинтиллионов. Почему он столько стоит?
15:50 05-02-2021
NASA полетит на астероид Психея, оцененный в $10 квинтиллионов. Почему он столько стоит?
Родила в сугробе у роддома беременная женщина, внутрь ее не пропустил охранник
15:45 05-02-2021
Родила в сугробе у роддома беременная женщина, внутрь ее не пропустил охранник
Маленькая девочка, которая ушла из дома 3 февраля, нашлась живой
15:40 05-02-2021
Маленькая девочка, которая ушла из дома 3 февраля, нашлась живой
БердскРаздал имбирные леденцы "Абис" гостям и журналистам во время визита министра Евгения Лещенко мэр Евгений Шестернин. Смотрите видео
15:32 05-02-2021
Раздал имбирные леденцы
Отменят техосмотр в России в 2021 году. Кого это коснется?
15:30 05-02-2021
Отменят техосмотр в России в 2021 году. Кого это коснется?
БердскНовые номера телефонов в отделениях ЦГБ Бердска. Список
15:29 05-02-2021
Новые номера телефонов в отделениях ЦГБ Бердска. Список
Избили российскую пенсионерку арабские подростки в Париже 1
15:23 05-02-2021
Избили российскую пенсионерку арабские подростки в Париже
Едва не сгоревший нелегальный дом инвалидов проверяет прокуратура
15:21 05-02-2021
Едва не сгоревший нелегальный дом инвалидов проверяет прокуратура
Что нельзя делать в день влюбленных 14 февраля 2021 года, чтобы не испортить праздник?
15:20 05-02-2021
Что нельзя делать в день влюбленных 14 февраля 2021 года, чтобы не испортить праздник?