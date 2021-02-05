Wink в 2020 году стал больше, чем видеосервисом 18+

Активная аудитория выросла в четыре раза благодаря новым подключениям и массовому переходу подписчиков интерактивного телевидения «Ростелекома» на платформу Wink (мигрировало уже более 70% абонентов).

Условиями для роста стали изоляция из-за пандемии и активная позиция компании в этот период. Wink первым из видеосервисов открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, мультфильмов. Одновременно увеличился спрос на платный контент. В результате количество просмотров кино и сериалов выросло в три раза по сравнению с 2019 годом.

Выросла популярность услуги «Управление просмотром», которая обеспечивает доступ к архиву передач на большинстве каналов и функции «пауза» и «перемотка». К концу 2020 года более 70% подписчиков Wink пользовались этой услугой. До 25% увеличилась доля клиентов, которые регулярно используют «Мультискрин». Услуга позволяет смотреть контент на разных устройствах под одной учетной записью.

Самым популярным событием года в видеосервисе стала прямая трансляция 24 октября последнего боя Хабиба Нурмагомедова на телеканале UFC ТВ. Всего бой посмотрело более 3 миллионов пользователей, в том числе более 1 миллиона — через цифровые приложения Wink.

Топ-10 кинофильмов по итогам 2020 года в Wink:

«Лёд 2»; «Вторжение»; «Спутник»; «Тролли. Мировой тур»; «Соник в кино»; «Джентльмены»; «Холоп»; «Плохие парни навсегда»; «Бладшот»; «Текст».

Топ-10 сериалов по итогам 2020 года в Wink: