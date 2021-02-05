Наградили спортивные таланты Бердска в ДК "Родина" Бердска: Список имен маленьких победителей. Как это было, смотрите на фото и видео

4 февраля в большом зале «ДК «Родина» состоялось торжественное вручение стипендии главы города Бердска «Спортивный талант», сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Как выяснилось, 13 спортсменов показали высокие результаты на соревнованиях Сибирского Федерального округа и на всероссийском уровне.
Имена награжденных
Бородин Артемий 1 место Первенство Сибирского федерального округа по тхэквондо ВТФ
Великосельский Сергей 2 место Первенство Сибирского федерального округа по летнему биатлону
Дорофеева Ольга 2 место Первенство России по тхэквондо ГТФ
Кадушечкин Кирилл 1 место Первенство России по тхэквондо ГТФ
Кожуч Михаил 1 место Первенство Сибирского федерального округа по летнему биатлону
Костюхина Маргарита 2 место Первенство России по тяжелой атлетике
Кяро Александр 1 место Первенство России по тхэквондо ГТФ
Сумарокова Альбина 3 место Первенство России по тхэквондо ГТФ
Турышев Сергей 3 место Чемпионат Сибирского федерального округа по тяжелой атлетике
Рева Константин 1 место Первенство СФО по тхэквондо ВТФ
Скакунов Антип 1 место Первенство СФО по дзюдо
Лукаш Андрей 3 место Первенство СФО по тхэквондо ВТФ
Прижимова Анна 3 место Первенство России по биатлону
Свидетельства стипендиатов спортсменам вручали глава Бердска Евгений Шестернин и председатель Совета депутатов Бердска Владимир Голубев.
Кроме того, в рамках мероприятия, были вручены золотые знаки ВФСК ГТО участникам с нарушением слуха:
Кузнецов Сергей
Кузнецова Анастасия
Макаренко Юлия
Неганов Даниил
Осина Яна
Рогачев Андрей
Рогачева Светлана
Чествовали и юных бочистов, которые показали отличный результат на областном первенстве: Александр Шадрина и Дмитрия Баннова. Это были их первые серьезные соревнования. Под бурные аплодисменты ребятам вручили Благодарственные письма главы Бердска.
С зрелищными показательными выступлениями выступили тхэквондисты спортивного клуба «Астэк» и клуб чирлидинга «Акулы». Также поздравили спортсменов и физкультурников депутат Законодательного собрания Новосибирской области Зоя Родина, член Общественной палаты РФ, председатель новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов Игорь Галл-Савальский, автор Всероссийского проекта «Герои нашего двора» Александр Борматов.
Авто видео Михаил Бедраев