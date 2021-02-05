Наградили спортивные таланты Бердска в ДК "Родина" Бердска: Список имен маленьких победителей. Как это было, смотрите на фото и видео

Фото: Бердску есть кем гордиться?

15:58 05.02.2021, Михаил Бедраев Фото: Бердску есть кем гордиться?

С зрелищными показательными выступлениями выступили тхэквондисты спортивного клуба «Астэк» и клуб чирлидинга «Акулы».

Наградили и особенных детей Бердска

4 февраля в большом зале «ДК «Родина» состоялось торжественное вручение стипендии главы города Бердска «Спортивный талант», сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Как выяснилось, 13 спортсменов показали высокие результаты на соревнованиях Сибирского Федерального округа и на всероссийском уровне.

Имена награжденных

Бородин Артемий 1 место Первенство Сибирского федерального округа по тхэквондо ВТФ

Великосельский Сергей 2 место Первенство Сибирского федерального округа по летнему биатлону

Дорофеева Ольга 2 место Первенство России по тхэквондо ГТФ

Кадушечкин Кирилл 1 место Первенство России по тхэквондо ГТФ

Кожуч Михаил 1 место Первенство Сибирского федерального округа по летнему биатлону

Костюхина Маргарита 2 место Первенство России по тяжелой атлетике

Кяро Александр 1 место Первенство России по тхэквондо ГТФ

Сумарокова Альбина 3 место Первенство России по тхэквондо ГТФ

Турышев Сергей 3 место Чемпионат Сибирского федерального округа по тяжелой атлетике

Рева Константин 1 место Первенство СФО по тхэквондо ВТФ

Скакунов Антип 1 место Первенство СФО по дзюдо

Лукаш Андрей 3 место Первенство СФО по тхэквондо ВТФ

Прижимова Анна 3 место Первенство России по биатлону

Свидетельства стипендиатов спортсменам вручали глава Бердска Евгений Шестернин и председатель Совета депутатов Бердска Владимир Голубев.



Кроме того, в рамках мероприятия, были вручены золотые знаки ВФСК ГТО участникам с нарушением слуха:

Кузнецов Сергей

Кузнецова Анастасия

Макаренко Юлия

Неганов Даниил

Осина Яна

Рогачев Андрей

Рогачева Светлана

Чествовали и юных бочистов, которые показали отличный результат на областном первенстве: Александр Шадрина и Дмитрия Баннова. Это были их первые серьезные соревнования. Под бурные аплодисменты ребятам вручили Благодарственные письма главы Бердска.

С зрелищными показательными выступлениями выступили тхэквондисты спортивного клуба «Астэк» и клуб чирлидинга «Акулы». Также поздравили спортсменов и физкультурников депутат Законодательного собрания Новосибирской области Зоя Родина, член Общественной палаты РФ, председатель новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов Игорь Галл-Савальский, автор Всероссийского проекта «Герои нашего двора» Александр Борматов.

Авто видео Михаил Бедраев

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