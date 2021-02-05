05.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Наградили спортивные таланты Бердска в ДК "Родина" Бердска: Список имен маленьких победителей. Как это было, смотрите на фото и видео

15:58 05.02.2021, Михаил Бедраев Фото: Бердску есть кем гордиться?
1

С зрелищными показательными выступлениями выступили тхэквондисты спортивного клуба «Астэк» и клуб чирлидинга «Акулы».

% name% title
Наградили и особенных детей Бердска

4 февраля в большом зале «ДК «Родина» состоялось торжественное вручение стипендии главы города Бердска «Спортивный талант», сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Как выяснилось, 13 спортсменов показали высокие результаты на соревнованиях Сибирского Федерального округа и на всероссийском уровне.

Имена награжденных

Бородин Артемий 1 место Первенство Сибирского федерального округа по тхэквондо ВТФ

Великосельский Сергей 2 место Первенство Сибирского федерального округа по летнему биатлону

Дорофеева Ольга 2 место Первенство России по тхэквондо ГТФ

Кадушечкин Кирилл 1 место Первенство России по тхэквондо ГТФ

Кожуч Михаил 1 место Первенство Сибирского федерального округа по летнему биатлону

Костюхина Маргарита 2 место Первенство России по тяжелой атлетике

Кяро Александр 1 место Первенство России по тхэквондо ГТФ

Сумарокова Альбина 3 место Первенство России по тхэквондо ГТФ

Турышев Сергей 3 место Чемпионат Сибирского федерального округа по тяжелой атлетике

Рева Константин 1 место Первенство СФО по тхэквондо ВТФ

Скакунов Антип 1 место Первенство СФО по дзюдо

Лукаш Андрей 3 место Первенство СФО по тхэквондо ВТФ

Прижимова Анна 3 место Первенство России по биатлону

Свидетельства стипендиатов спортсменам вручали глава Бердска Евгений Шестернин и председатель Совета депутатов Бердска Владимир Голубев.

Кроме того, в рамках мероприятия, были вручены золотые знаки ВФСК ГТО участникам с нарушением слуха:

Кузнецов Сергей

Кузнецова Анастасия

Макаренко Юлия

Неганов Даниил

Осина Яна

Рогачев Андрей

Рогачева Светлана

Чествовали и юных бочистов, которые показали отличный результат на областном первенстве: Александр Шадрина и Дмитрия Баннова. Это были их первые серьезные соревнования. Под бурные аплодисменты ребятам вручили Благодарственные письма главы Бердска.

С зрелищными показательными выступлениями выступили тхэквондисты спортивного клуба «Астэк» и клуб чирлидинга «Акулы». Также поздравили спортсменов и физкультурников депутат Законодательного собрания Новосибирской области Зоя Родина, член Общественной палаты РФ, председатель новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов Игорь Галл-Савальский, автор Всероссийского проекта «Герои нашего двора» Александр Борматов.

Авто видео Михаил Бедраев

% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
инвалиды. мэр награждение спортивный талант
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лучшие урожайные сорта помидоров в 2021 году: список для теплицы и открытого грунта
17:20 05-02-2021
Лучшие урожайные сорта помидоров в 2021 году: список для теплицы и открытого грунта
БердскПоздравил новосибирцев со стартом Года науки и технологий губернатор Андрей Травников
17:17 05-02-2021
Поздравил новосибирцев со стартом Года науки и технологий губернатор Андрей Травников
БердскПротаранили Chevrolet Niva на перекрестке ул. Ленина и Лелюха в час пик в Бердске. Уже пробка
17:15 05-02-2021
Протаранили Chevrolet Niva на перекрестке ул. Ленина и Лелюха в час пик в Бердске. Уже пробка
Глыба льда рухнула на автомобиль с людьми в Новосибирске. Смотрите видео
16:59 05-02-2021
Глыба льда рухнула на автомобиль с людьми в Новосибирске. Смотрите видео
Рособр назвал месяц проведения ЕГЭ 2021
16:51 05-02-2021
Рособр назвал месяц проведения ЕГЭ 2021
Сколько выходных дней будем отдыхать в марте 2021 года?
16:50 05-02-2021
Сколько выходных дней будем отдыхать в марте 2021 года?
БердскФотомарафон «Мой папа» стартовал в "Курьер.Среда.Бердск"
16:48 05-02-2021
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в
Холод идет в Европейскую часть России. В Москву тоже
16:45 05-02-2021
Холод идет в Европейскую часть России. В Москву тоже
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
16:36 05-02-2021
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
Как оградить себя от недобросовестных коммунальщиков, рассказали жителям России
16:30 05-02-2021
Как оградить себя от недобросовестных коммунальщиков, рассказали жителям России