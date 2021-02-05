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Едва не сгоревший нелегальный дом инвалидов проверяет прокуратура

15:21 05.02.2021 Фото: pixabay.com
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По предварительным данным, в жилом доме проживало более 30 человек, в т.ч. 19 маломобильных граждан (инвалидов).

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Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром пристройки жилого дома в Дзержинском районе Новосибирска

Прокуратура Дзержинского района г. Новосибирска организовала проверку в связи с пожаром в пристройке одного из жилых частных домов по ул. Седова в г. Новосибирске.

По предварительным данным, в жилом доме проживало более 30 человек, в т.ч. 19 маломобильных граждан (инвалидов).

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о миграции и защите прав инвалидов. В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям (бездействию) должностных лиц и органов, ответственных за исполнение законодательства в этих сферах.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

пожар пристройка
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