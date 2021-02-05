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Избили российскую пенсионерку арабские подростки в Париже

15:23 05.02.2021 Фото: pixabay.com
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Однако дальше ничего не случилось, а всё те же парни тусуются во дворе как ни в чём не бывало.

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В Париже арабские подростки избили российскую пенсионерку

В Париже арабские подростки избили российскую пенсионерку, приехавшую во Францию лечиться от рака.

Наталья поселилась в соседнем с дочерью доме, вечерами захаживала к ней в гости и гуляла с собачкой. Во дворе она часто видела компанию вооружённых парней, старалась с ними не пересекаться. Но однажды желание повидать родных пересилило: она вышла из дома, а когда увидела суровых ребят, решила их сфотографировать на мобилу.

Это-то и вывело пацанов из себя: они выбили у Натальи телефон из рук и жестоко избили. Спасло её только то, что она выбежала на дорогу, стала звать на помощь и стучать в окна проходящих мимо машин. Пенсионерка сняла побои и заявила о происшедшем в полицию. Однако дальше ничего не случилось, а всё те же парни тусуются во дворе как ни в чём не бывало.

Источник: t.me/breakingmash

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От редакции

Почему не наказали?

Аноним, 05 февраля 2021 15:35
Это теперь Новые Французы, дети политкорректности и толерантности. Их трогать нельзя.

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