Избили российскую пенсионерку арабские подростки в Париже

Однако дальше ничего не случилось, а всё те же парни тусуются во дворе как ни в чём не бывало.

В Париже арабские подростки избили российскую пенсионерку

В Париже арабские подростки избили российскую пенсионерку, приехавшую во Францию лечиться от рака.

Наталья поселилась в соседнем с дочерью доме, вечерами захаживала к ней в гости и гуляла с собачкой. Во дворе она часто видела компанию вооружённых парней, старалась с ними не пересекаться. Но однажды желание повидать родных пересилило: она вышла из дома, а когда увидела суровых ребят, решила их сфотографировать на мобилу.

Это-то и вывело пацанов из себя: они выбили у Натальи телефон из рук и жестоко избили. Спасло её только то, что она выбежала на дорогу, стала звать на помощь и стучать в окна проходящих мимо машин. Пенсионерка сняла побои и заявила о происшедшем в полицию. Однако дальше ничего не случилось, а всё те же парни тусуются во дворе как ни в чём не бывало.



Источник: t.me/breakingmash