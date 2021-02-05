Родила в сугробе у роддома беременная женщина, внутрь ее не пропустил охранник

Пациентке пришлось рожать в машине скорой помощи
В Гатчине охранник не пропустил в перинатальный центр беременную женщину. Она начала рожать прямо на улице
Женщина с мужем приехали ночью из Кировского района Ленобласти на платные роды. Однако охранник заявил, что проезд в перинатальный центр возможен только на скорой. Нужное здание находилось напротив, однако роженица не смогла дойти туда, так как у нее начались схватки. В итоге женщина начала рожать прямо в сугробе.
Сразу после этого пациентку и ее сына перевели в палату перинатального центра. По данным Комитета по здравоохранению, их состояние удовлетворительное.
По данным предварительной проверки, обычно в ночное время рожениц доставляют бригады скорой помощи, поэтому охранник попросил пару подъехать к другому входу, работающему на круглосуточный прием.
В Следственном комитете намерены провести проверку обстоятельств.
Источник: pravmir.ru