Родила в сугробе у роддома беременная женщина, внутрь ее не пропустил охранник

В Ленобласти женщина родила у роддома, внутрь ее не пропустил охранник

Пациентке пришлось рожать в машине скорой помощи

В Гатчине охранник не пропустил в перинатальный центр беременную женщину. Она начала рожать прямо на улице

Женщина с мужем приехали ночью из Кировского района Ленобласти на платные роды. Однако охранник заявил, что проезд в перинатальный центр возможен только на скорой. Нужное здание находилось напротив, однако роженица не смогла дойти туда, так как у нее начались схватки. В итоге женщина начала рожать прямо в сугробе.



На крики выбежали сотрудники скорой помощи, среди которых оказался фельдшер — акушер по образованию. Роженицу на руках донесли до автомобиля скорой, где она и родила.

Сразу после этого пациентку и ее сына перевели в палату перинатального центра. По данным Комитета по здравоохранению, их состояние удовлетворительное.

По данным предварительной проверки, обычно в ночное время рожениц доставляют бригады скорой помощи, поэтому охранник попросил пару подъехать к другому входу, работающему на круглосуточный прием.

В Следственном комитете намерены провести проверку обстоятельств.

Источник: pravmir.ru