Высадил девочку на чужой остановке водитель маршрутки №325 в Бердске. Ребенок брел до дома по темноте

При входе в общественный транспорт школьница сразу передала деньги водителю за проезд и назвала остановку «Советская», где ее каждый день встречает мама. Заранее до остановки девочка еще три раза повторила водителю конкретную остановку, где ей нужно выходить, но от водителя ребенок не получил никакого ответа.

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В редакцию «Курьер Среда» 4 февраля обратилась с сообщением мама школьницы Наталья.

- Обращаюсь к тебе, водитель маршрутки №325. Проснись, открой свои отечные глаза. Вытащи пробки из ушей. И услышь, что тебя просят остановиться на остановке. Вчера опять в 19-00 не остановился на остановке "Советская" и увез школьницу на остановку "Пионерская". На слова "я же вас просила" просто пожал плечами. А ребенку потребовалось потом возвращаться одной, по темноте, по улицам, где полно бродячих собак. И расстояние между остановками большое. Его бы ребенка так увезти. Куда пожаловаться?

Как рассказала в личной беседе с "Курьер. Среда. Бердск" Наталья, 3 февраля в 18:45 ее дочь выезжала с Микрорайона на остановке ДК «Родина» по 325 маршруту после школы во вторую смену. При входе в общественный транспорт школьница сразу передала деньги водителю за проезд и назвала остановку «Советская», где ее каждый день встречает мама. Заранее до остановки девочка еще три раза повторила водителю конкретную остановку, где ей нужно выходить, но от водителя ребенок не получил никакого ответа.

Водитель не давая никакой обратно связи девочке, на слова остановиться на остановке «Советская» отвез ее до «Пионерской». Сказав, что это не нужная девочке остановка, водитель просто «пожал» плечами даже не сбавив скорость.

- Автобусы всегда останавливаются на всех остановках по маршруту, почему так не делают в маршрутках, - спрашивает Наталья.

Девочке пришлось идти пешком назад до дома в темное время суток одной. Учитывая, что район не самый безопасный, а риск столкнуться с бродячей собакой большой, школьница испытала стресс. Ребенок сразу позвонил маме.

- Нет придела возмущениям,- комментирует Наталья.

Как отмечает мама девочки, это не первый похожий случай. В маршрутах №325 водители сразу просят передавать деньги за проезд. Учитывая, что деньги были заплачены сразу, а условия клиента не были выполнены, как быть в таких ситуациях?

- Это уже не первый такой случай, - отмечает мама девочки.