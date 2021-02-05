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Названа самая смертельная форма рака в 2020 году

16:00 05.02.2021 Фото: Custom Medical Stock Photo, Globallookpress
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Как отметили в ВОЗ, образ жизни, типичный для промышленно развитых стран, - отсрочка деторождения и меньшее количество детей, более высокий уровень избыточной массы тела и недостаточная физическая активность, - повышают риск развития рака.

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Названа самая смертельная форма рака в 2020 году
Сюжет: Онкология
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Названа самая смертельная форма рака в 2020 годуОпухоль весом 10 килограммов удалили женщине предпенсионного возрастаЕщё 324 новостей

Отмечается, что в прошлом году на долю рака молочной железы пришлось 11,7% всех новых случаев рака, в то время как на рак легких - 11,4%.
Рак молочной железы стал самой смертоносной формой этого заболевания во всем мире, обогнав рак легких. Об этом свидетельствуют данные ВОЗ.

Отмечается, что в 2020 году на долю рака молочной железы пришлось 11,7% всех новых случаев рака, в то время как на рак легких - 11,4%. Так, рак молочной железы стал наиболее диагностируемым типом рака в мире.

В 2020 году во всем мире диагностировали 2,3 миллиона случаев рака молочной железы, летальных исходов - 685 000. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно данным ВОЗ, во всем мире каждый пятый человек заболевает раком, а каждый 8-ой мужчина и каждая 11-ая женщина умирают от этой болезни. Врачи призывают своевременно обращаться за помощью в связи с потенциальными симптомами рака после того, как выяснилось, что во время пандемии их становится меньше и меньше. Выяснилось, что операция по удалению опухолей резко упала на треть во время первой волны COVID-19. С апреля по август примерно на 21 700 операций по удалению опухолей было перенесено меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Самые высокие показатели заболеваемости раком молочной железы зафиксировали у женщин в странах с высоким уровнем дохода, в Северной Америке, где на 100 000 женщин приходится примерно 90 новых случаев заболевания. Во многих странах с низким и средним уровнем дохода показатели заболеваемости существенно ниже, однако наблюдается их рост.

Образ жизни человека может увеличить или уменьшить риск развития рака молочной железы. Как отметили в ВОЗ, образ жизни, типичный для промышленно развитых стран, - отсрочка деторождения и меньшее количество детей, более высокий уровень избыточной массы тела и недостаточная физическая активность, - повышают риск развития рака молочной железы.

молочная железа онкология рак
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