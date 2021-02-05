Обещанную прибавку к пенсии получили не все. Почему, объяснили в ПФР

С 1 февраля в России увеличивается размер социальных выплат от ПФР на 4,9%.

В ПФР объяснили, почему часть россиян осталась без индексации

Пенсия работающих россиян индексируется, но выплачивается без учета индексации. Повышенную выплату пенсионеры смогут получать после увольнения. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

В ПФР по Астраханской области отметили, что с началом 2021 года в их адрес стали поступать вопросы, почему выплаты некоторым пенсионерам не увеличились. «Дело в том, что пенсия работающих пенсионеров индексируется, но выплачивается без учета индексации», — говорится в сообщении на сайте фонда.

Пенсионер может зайти в свой личный кабинет на сайте ПФР, и там отобразится сумма пенсии в период продолжения трудовой деятельности, и вторая сумма с учетом индексации, уточнили в ведомстве. Там подчеркнули, что эти выплаты гражданин будет получать после увольнения. Однако после увольнения должно пройти три месяца для индексации пенсии, пока в ПФР не придут документы от работодателя, уточнили в фонде.

С 1 февраля в России увеличивается размер социальных выплат от ПФР на 4,9%, пишет RT. Тем временем объединение лево-патриотических сил (партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России») будут добиваться возвращение прежнего пенсионного возраста и ликвидации Пенсионного фонда. А депутаты партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает агентство Nation News.

Источник: ura.news