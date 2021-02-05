Число смертей от коронавируса за сутки на 5 февраля назвал оперштаб

За весь период по России умерло 75 732 человека.

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 5 февраля

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 688 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 851 (11,1%) без клинических проявлений.

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 413 495.

За последние сутки подтверждено 527 смертей:

Москва — 71

Санкт-Петербург — 38

Московская область — 36

Ростовская область — 29

Красноярский край — 22

Краснодарский край — 18

Нижегородская область — 16

Воронежская область — 15

Свердловская область — 15

Алтайский край — 13

Тульская область — 10

Челябинская область — 10

Ленинградская область — 9

Белгородская область — 8

Республика Крым — 8

Пермский край — 8

Ульяновская область — 8

Иркутская область — 8

Ивановская область — 7

Вологодская область — 7

Новосибирская область — 7

Смоленская область — 6

Тверская область — 6

Волгоградская область — 6

Ставропольский край — 6

Республика Чувашия — 6

Саратовская область — 6

Владимирская область — 5

Костромская область — 5

Рязанская область — 5

Республика Коми — 5

Республика Дагестан — 5

Приморский край — 5

Брянская область — 4

Калужская область — 4

Курская область — 4

Орловская область — 4

Республика Карелия — 4

Севастополь — 4

Республика Северная Осетия - Алания — 4

Удмуртская Республика — 4

Оренбургская область — 4

Ханты-Мансийский автономный округ — 4

Омская область — 4

Архангельская область — 3

Мурманская область — 3

Республика Адыгея — 3

Астраханская область — 3

Карачаево-Черкесская Республика — 3

Пензенская область — 3

Самарская область — 3

Кемеровская область — 3

Забайкальский край — 3

Липецкая область — 2

Тамбовская область — 2

Ярославская область — 2

Республика Калмыкия — 2

Кабардино-Балкарская Республика — 2

Республика Татарстан — 2

Ямало-Ненецкий автономный округ — 2

Псковская область — 1

Республика Ингушетия — 1

Республика Башкортостан — 1

Республика Марий Эл — 1

Кировская область — 1

Курганская область — 1

Тюменская область — 1

Республика Хакасия — 1

Республика Бурятия — 1

Камчатский край — 1

Амурская область — 1

Хабаровский край — 1

Еврейская автономная область — 1

За весь период по России умерло 75 732 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 103,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 458 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 625 тыс. 196 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф