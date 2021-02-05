Число смертей от коронавируса за сутки на 5 февраля назвал оперштаб

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 688 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 851 (11,1%) без клинических проявлений.
За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 413 495.
За последние сутки подтверждено 527 смертей:
Москва — 71
Санкт-Петербург — 38
Московская область — 36
Ростовская область — 29
Красноярский край — 22
Краснодарский край — 18
Нижегородская область — 16
Воронежская область — 15
Свердловская область — 15
Алтайский край — 13
Тульская область — 10
Челябинская область — 10
Ленинградская область — 9
Белгородская область — 8
Республика Крым — 8
Пермский край — 8
Ульяновская область — 8
Иркутская область — 8
Ивановская область — 7
Вологодская область — 7
Новосибирская область — 7
Смоленская область — 6
Тверская область — 6
Волгоградская область — 6
Ставропольский край — 6
Республика Чувашия — 6
Саратовская область — 6
Владимирская область — 5
Костромская область — 5
Рязанская область — 5
Республика Коми — 5
Республика Дагестан — 5
Приморский край — 5
Брянская область — 4
Калужская область — 4
Курская область — 4
Орловская область — 4
Республика Карелия — 4
Севастополь — 4
Республика Северная Осетия - Алания — 4
Удмуртская Республика — 4
Оренбургская область — 4
Ханты-Мансийский автономный округ — 4
Омская область — 4
Архангельская область — 3
Мурманская область — 3
Республика Адыгея — 3
Астраханская область — 3
Карачаево-Черкесская Республика — 3
Пензенская область — 3
Самарская область — 3
Кемеровская область — 3
Забайкальский край — 3
Липецкая область — 2
Тамбовская область — 2
Ярославская область — 2
Республика Калмыкия — 2
Кабардино-Балкарская Республика — 2
Республика Татарстан — 2
Ямало-Ненецкий автономный округ — 2
Псковская область — 1
Республика Ингушетия — 1
Республика Башкортостан — 1
Республика Марий Эл — 1
Кировская область — 1
Курганская область — 1
Тюменская область — 1
Республика Хакасия — 1
Республика Бурятия — 1
Камчатский край — 1
Амурская область — 1
Хабаровский край — 1
Еврейская автономная область — 1
За весь период по России умерло 75 732 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 103,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 458 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 625 тыс. 196 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф