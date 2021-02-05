Вывезут 10 000 тонн зерна в год за границу из Бердского элеватора, заявили министру Евгению Лещенко. Смотрите фото с экскурсии

Власти отметили, что начали вкладывать инвестиции в модернизацию производств. Также стало известно, что в скором будущем появятся и другие крупные предприятия, например "Нестле".

Глава минсельхоза Новосибирской области посетил Бердск

Посетил одно из крупнейших предприятий по обработке и хранению зерна - "Бердский элеватор" - министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко сегодня, 5 февраля. Обход по предприятию вместе с министром совершили мэр Бердска Евгений Шестернин и представители администрации.

Как сообщил Евгений Лещенко, бердская площадка интересна.

- Хочу сказать, что мы посетили крайне незначительную часть предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Впервые посещаю Бердский хлебокомбинат, хотя проезжали его неоднократно. Что касается бердского элеватора, ранее это называлось "Русско-торговая компания". Конечно, по роду своей деятельности я неоднократно бывал и ранее на этом предприятии, но в принципе увидел те перемены, которые в настоящее время на предприятии происходят. И самое главное, я услышал перспективы развития. Сейчас предприятие возобновило работу. Работа ведется не на хранение, а на перевалку зерна. Это как раз то направление, которое позволяет формировать эффективную экономику. Они расширили спектр продукции, которую принимают и перерабатывают. Расширен спектр принимаемой продукции. Это не только зерновые, но и масличные культуры – лён, рапс. Площадка работает как на поставки в другие регионы РФ, имея железнодорожные пути, так и за пределы страны. Компания «Оникс», которой принадлежит бердский элеватор, в настоящее время заявилась на квоты по вывозу зерна в пределах 10 тыс. тонн. Может они не столь велики, но тем не менее они работают как экспортеры. Поэтому бердская площадка интересна тем, что рядом расположена зона устойчивого земледелия по возделыванию зерновых культур. Здесь перспектива есть,- сказал Евгений Михайлович.

Кроме того, у Лещенко есть видение того, что в скором будущем бердский хлебокомбинат выйдет на лидирующие позиции.

- Также помню непростые времена у БХК. Приходилось лично принимать участие в поддержании деятельности комбината, в согласовании дальнейших устойчивых поставок электроэнергии, газа на предприятии в период трудных времён. Неоднократно приходилось отстаивать позиции данного предприятия на различных комиссиях, чтобы не применялись карательные санкции. Предприятие более устойчиво формирует свою экономику, выдерживает обязательства перед ФНС. Начаты определенные инвестиции в модернизацию производства, есть понимание, что предприятие выйдет на устойчивые, былые свои лидирующие позиции, - отметил Евгений Лещенко.

Одним из проблемных аспектов на элеваторе стал вопрос подъездных путей к объекту. Предприятию нужен более сподручный проезд со стороны ул. Попова. Предполагается, что он улучшит логистику предприятия. Власти Бердска пообещали взять вопрос на контроль.

Также стало известно, что в скором времени в Бердске появится и завод "Нестле". Это масштабный проект, объемы инвестиций которого составляют 10 млрд рублей.

- Проект очень масштабный. Объем инвестиций - 10 млрд рублей. Мы не исключаем, что на оставшейся площади порядка 65 га можно разместить в том числе и завод по глубокой переработке зерна,- высказался Лещенко.

Появятся в Бердске и другие масштабные предприятия, например, детский технопарк "Кванториум".

Напомним, что министр сельского хозяйства посетил сегодня и предприятие ООО ИПК "Абис". Мэр Бердска Евгений Шестернин лично раздал имбирные леденцы "Абис" гостям и журналистам.

Бердский элеватор является одним из из крупнейших предприятий по обработке и хранению зерна в Новосибирской области

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