Сколько человек заболело коронавирусом за сутки на 5 февраля в России, свежая статистика

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 582 человека.

а прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 582 человека

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 688 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 851 (11,1%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Тыва 0,08%

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Магаданская область, Москва, Республика Ингушетия 0,2%

3. Республика Хакасия, Республика Алтай, Республика Саха (Якутия), Костромская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика Адыгея, Ханты-Мансийский автономный округ, Томская область, Кемеровская область, Мурманская область 0,3%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 934 606 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 582 человека:

Москва — 4664

Санкт-Петербург — 3012

Московская область — 1001

Челябинская область — 845

Нижегородская область — 444

Ростовская область — 429

Иркутская область — 383

Воронежская область — 375

Архангельская область — 358

Свердловская область — 346

Вологодская область — 307

Республика Карелия — 301

Самарская область — 301

Псковская область — 298

Приморский край — 290

Краснодарский край — 279

Пермский край — 272

Хабаровский край — 269

Ивановская область — 262

Саратовская область — 259

Мурманская область — 242

Красноярский край — 234

Смоленская область — 229

Волгоградская область — 229

Тверская область — 228

Ленинградская область — 221

Новосибирская область — 219

Ставропольский край — 217

Новгородская область — 215

Республика Крым — 215

Забайкальский край — 206

Пензенская область — 205

Ульяновская область — 204

Калининградская область — 201

Ямало-Ненецкий автономный округ — 201

Тульская область — 189

Кировская область — 189

Орловская область — 186

Курская область — 182

Республика Саха (Якутия) — 180

Ханты-Мансийский автономный округ — 178

Липецкая область — 175

Тамбовская область — 171

Омская область — 171

Ярославская область — 167

Сахалинская область — 167

Оренбургская область — 164

Калужская область — 158

Республика Башкортостан — 158

Кемеровская область — 158

Владимирская область — 157

Республика Бурятия — 153

Брянская область — 149

Белгородская область — 145

Тюменская область — 142

Республика Калмыкия — 138

Республика Дагестан — 132

Республика Коми — 129

Удмуртская Республика — 121

Томская область — 121

Рязанская область — 111

Астраханская область — 104

Алтайский край — 102

Республика Татарстан — 97

Курганская область — 93

Костромская область — 91

Республика Мордовия — 91

Амурская область — 90

Севастополь — 88

Кабардино-Балкарская Республика — 81

Карачаево-Черкесская Республика — 81

Республика Чувашия — 75

Республика Хакасия — 66

Республика Северная Осетия - Алания — 63

Республика Ингушетия — 59

Республика Марий Эл — 59

Камчатский край — 56

Еврейская автономная область — 50

Чеченская Республика — 49

Республика Алтай — 46

Республика Адыгея — 39

Магаданская область — 20

Республика Тыва — 19

Ненецкий автономный округ — 8

Чукотский автономный округ — 3

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 413 495.

За последние сутки подтверждено 527 смертей:

Москва — 71

Санкт-Петербург — 38

Московская область — 36

Ростовская область — 29

Красноярский край — 22

Краснодарский край — 18

Нижегородская область — 16

Воронежская область — 15

Свердловская область — 15

Алтайский край — 13

Тульская область — 10

Челябинская область — 10

Ленинградская область — 9

Белгородская область — 8

Республика Крым — 8

Пермский край — 8

Ульяновская область — 8

Иркутская область — 8

Ивановская область — 7

Вологодская область — 7

Новосибирская область — 7

Смоленская область — 6

Тверская область — 6

Волгоградская область — 6

Ставропольский край — 6

Республика Чувашия — 6

Саратовская область — 6

Владимирская область — 5

Костромская область — 5

Рязанская область — 5

Республика Коми — 5

Республика Дагестан — 5

Приморский край — 5

Брянская область — 4

Калужская область — 4

Курская область — 4

Орловская область — 4

Республика Карелия — 4

Севастополь — 4

Республика Северная Осетия - Алания — 4

Удмуртская Республика — 4

Оренбургская область — 4

Ханты-Мансийский автономный округ — 4

Омская область — 4

Архангельская область — 3

Мурманская область — 3

Республика Адыгея — 3

Астраханская область — 3

Карачаево-Черкесская Республика — 3

Пензенская область — 3

Самарская область — 3

Кемеровская область — 3

Забайкальский край — 3

Липецкая область — 2

Тамбовская область — 2

Ярославская область — 2

Республика Калмыкия — 2

Кабардино-Балкарская Республика — 2

Республика Татарстан — 2

Ямало-Ненецкий автономный округ — 2

Псковская область — 1

Республика Ингушетия — 1

Республика Башкортостан — 1

Республика Марий Эл — 1

Кировская область — 1

Курганская область — 1

Тюменская область — 1

Республика Хакасия — 1

Республика Бурятия — 1

Камчатский край — 1

Амурская область — 1

Хабаровский край — 1

Еврейская автономная область — 1

За весь период по России умерло 75 732 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 103,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 458 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 625 тыс. 196 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф