Сколько человек заболело коронавирусом за сутки на 5 февраля в России, свежая статистика

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 688 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 851 (11,1%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Тыва 0,08%
2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Магаданская область, Москва, Республика Ингушетия 0,2%
3. Республика Хакасия, Республика Алтай, Республика Саха (Якутия), Костромская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика Адыгея, Ханты-Мансийский автономный округ, Томская область, Кемеровская область, Мурманская область 0,3%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 934 606 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 582 человека:
Москва — 4664
Санкт-Петербург — 3012
Московская область — 1001
Челябинская область — 845
Нижегородская область — 444
Ростовская область — 429
Иркутская область — 383
Воронежская область — 375
Архангельская область — 358
Свердловская область — 346
Вологодская область — 307
Республика Карелия — 301
Самарская область — 301
Псковская область — 298
Приморский край — 290
Краснодарский край — 279
Пермский край — 272
Хабаровский край — 269
Ивановская область — 262
Саратовская область — 259
Мурманская область — 242
Красноярский край — 234
Смоленская область — 229
Волгоградская область — 229
Тверская область — 228
Ленинградская область — 221
Новосибирская область — 219
Ставропольский край — 217
Новгородская область — 215
Республика Крым — 215
Забайкальский край — 206
Пензенская область — 205
Ульяновская область — 204
Калининградская область — 201
Ямало-Ненецкий автономный округ — 201
Тульская область — 189
Кировская область — 189
Орловская область — 186
Курская область — 182
Республика Саха (Якутия) — 180
Ханты-Мансийский автономный округ — 178
Липецкая область — 175
Тамбовская область — 171
Омская область — 171
Ярославская область — 167
Сахалинская область — 167
Оренбургская область — 164
Калужская область — 158
Республика Башкортостан — 158
Кемеровская область — 158
Владимирская область — 157
Республика Бурятия — 153
Брянская область — 149
Белгородская область — 145
Тюменская область — 142
Республика Калмыкия — 138
Республика Дагестан — 132
Республика Коми — 129
Удмуртская Республика — 121
Томская область — 121
Рязанская область — 111
Астраханская область — 104
Алтайский край — 102
Республика Татарстан — 97
Курганская область — 93
Костромская область — 91
Республика Мордовия — 91
Амурская область — 90
Севастополь — 88
Кабардино-Балкарская Республика — 81
Карачаево-Черкесская Республика — 81
Республика Чувашия — 75
Республика Хакасия — 66
Республика Северная Осетия - Алания — 63
Республика Ингушетия — 59
Республика Марий Эл — 59
Камчатский край — 56
Еврейская автономная область — 50
Чеченская Республика — 49
Республика Алтай — 46
Республика Адыгея — 39
Магаданская область — 20
Республика Тыва — 19
Ненецкий автономный округ — 8
Чукотский автономный округ — 3
За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 413 495.
За последние сутки подтверждено 527 смертей:
Москва — 71
Санкт-Петербург — 38
Московская область — 36
Ростовская область — 29
Красноярский край — 22
Краснодарский край — 18
Нижегородская область — 16
Воронежская область — 15
Свердловская область — 15
Алтайский край — 13
Тульская область — 10
Челябинская область — 10
Ленинградская область — 9
Белгородская область — 8
Республика Крым — 8
Пермский край — 8
Ульяновская область — 8
Иркутская область — 8
Ивановская область — 7
Вологодская область — 7
Новосибирская область — 7
Смоленская область — 6
Тверская область — 6
Волгоградская область — 6
Ставропольский край — 6
Республика Чувашия — 6
Саратовская область — 6
Владимирская область — 5
Костромская область — 5
Рязанская область — 5
Республика Коми — 5
Республика Дагестан — 5
Приморский край — 5
Брянская область — 4
Калужская область — 4
Курская область — 4
Орловская область — 4
Республика Карелия — 4
Севастополь — 4
Республика Северная Осетия - Алания — 4
Удмуртская Республика — 4
Оренбургская область — 4
Ханты-Мансийский автономный округ — 4
Омская область — 4
Архангельская область — 3
Мурманская область — 3
Республика Адыгея — 3
Астраханская область — 3
Карачаево-Черкесская Республика — 3
Пензенская область — 3
Самарская область — 3
Кемеровская область — 3
Забайкальский край — 3
Липецкая область — 2
Тамбовская область — 2
Ярославская область — 2
Республика Калмыкия — 2
Кабардино-Балкарская Республика — 2
Республика Татарстан — 2
Ямало-Ненецкий автономный округ — 2
Псковская область — 1
Республика Ингушетия — 1
Республика Башкортостан — 1
Республика Марий Эл — 1
Кировская область — 1
Курганская область — 1
Тюменская область — 1
Республика Хакасия — 1
Республика Бурятия — 1
Камчатский край — 1
Амурская область — 1
Хабаровский край — 1
Еврейская автономная область — 1
За весь период по России умерло 75 732 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 103,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 458 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 625 тыс. 196 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф