Справочник о компаниях в Москве и Российской Федерации

Справочную информацию о московских и российских компаниях можно узнать на сайте «Справочник фирм». В нем представлены данные о различных организациях и структурах. Например, имеются сведения про компании Москвы. Для многих людей необходима возможность получения информации о таких объектах. На сайте можно быстро и легко найти нужные данные о различных столичных компаниях, а также организациях и структурах в других городах РФ.
Основные категории
- Фирмы, связанные с продажей, сервисом и ремонтом автомобильной и мототехники, автотранспорта.
- Компании, занимающиеся деловой и финансовой, страховой деятельностью.
- Фирмы, предоставляющие бытовые услуги.
- Компании, специализирующиеся на досуговых услугах, работающие в сфере развлечений.
- Фирмы, занимающиеся продажей, ремонтом и сервисом компьютерной техники и оргтехники.
- Организации, предоставляющие услуги в сфере купли-продажи, аренды недвижимости.
- Компания, занимающиеся продажей разных видов оборудования, устройств и приборов.
- Структуры, поставляющие и продающие продукты питания (магазины, торговые центры, супермаркеты и пр.).
- Компании и предприятия, связанные с промышленностью и производством различной продукции.
- Рекламные организации и агентства.
- Структуры сферы HoReCa (рестораны, кафе, бары).
- Организации сферы СМИ (средства массовой информации).
- Компании, связанные со строительством недвижимости.
- Организации, предоставляющие разные виды услуг.
В каталоге справочника представлена информация не только о компаниях Москвы. В нем можно найти данные об организациях и структурах, расположенных в различных городах Российской Федерации. Например, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Барнаула, Кемерово. И даже Минска и Киева.
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