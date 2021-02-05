Справочник о компаниях в Москве и Российской Федерации

Справочную информацию о московских и российских компаниях можно узнать на сайте.

Справочную информацию о московских и российских компаниях можно узнать на сайте «Справочник фирм». В нем представлены данные о различных организациях и структурах. Например, имеются сведения про компании Москвы. Для многих людей необходима возможность получения информации о таких объектах. На сайте можно быстро и легко найти нужные данные о различных столичных компаниях, а также организациях и структурах в других городах РФ.

Основные категории

Фирмы, связанные с продажей, сервисом и ремонтом автомобильной и мототехники, автотранспорта.

Компании, занимающиеся деловой и финансовой, страховой деятельностью.

Фирмы, предоставляющие бытовые услуги.

Компании, специализирующиеся на досуговых услугах, работающие в сфере развлечений.

Фирмы, занимающиеся продажей, ремонтом и сервисом компьютерной техники и оргтехники.

Организации, предоставляющие услуги в сфере купли-продажи, аренды недвижимости.

Компания, занимающиеся продажей разных видов оборудования, устройств и приборов.

Структуры, поставляющие и продающие продукты питания (магазины, торговые центры, супермаркеты и пр.).

Компании и предприятия, связанные с промышленностью и производством различной продукции.

Рекламные организации и агентства.

Структуры сферы HoReCa (рестораны, кафе, бары).

Организации сферы СМИ (средства массовой информации).

Компании, связанные со строительством недвижимости.

Организации, предоставляющие разные виды услуг.

В каталоге справочника представлена информация не только о компаниях Москвы. В нем можно найти данные об организациях и структурах, расположенных в различных городах Российской Федерации. Например, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Барнаула, Кемерово. И даже Минска и Киева.

На сайте легко находить нужную информацию через поисковую форму. Это можно делать по категории и месторасположению. А также задать в поисковой строке конкретный запрос. Например, название организации или ее адрес, наименование продукции и пр.

На сайте указаны контактные данные специалистов для консультаций по интересующим вопросам.