Купить мужской пуховик, который согреет в любой мороз

Зима — не время привередничать в плане одежды. На первом месте в ее выборе должны стоять практичность и тепло, а вешний вид — не такой важный пункт поиска. Однако вполне можно выбрать в гардероб изделие, которое и согреет в мороз, и выглядеть будет весьма презентабельно. Немало интересных моделей для представителей сильного пола вы найдете в категории мужских пуховиков — купить подходящий вариант могут как молодые люди, так и взрослые состоятельные мужчины. Ассортимент включает в себя вариации различных размеров, фасонов, расцветок. Порадует и разнообразие брендов — среди них только проверенные марки, привлекающие высоким качеством своей продукции. Одежда от таких известных производителей, как Adidas, Blowfish, Columbia, Levis, The North Face, Timberland, не только выглядит модно, но и носится долго.

Если собираетесь купить мужской пуховик в интернете, то обратите внимание на важные характеристики. Прежде всего, на уровень теплоизоляции — он определяет, насколько тепло будет в конкретной вещи. Тут многое зависит от местности, где вы живете. Если зимой бывают затяжные сильные морозы, то лучше приобрести куртку с самой высокой степенью термоизоляции (CLO 3). Для погоды около нуля достаточно будет единички. Качество пуха — еще один весомый критерий. Натуральный наполнитель согревает отменно, но он достаточно тяжелый и труден в уходе. Неудивительно, что многие мужчины отдают предпочтение искусственным аналогам — они очень легкие, без проблем стираются и быстро сохнут. Да и стоят заметно дешевле. Материал самой курточки тоже, как правило, синтетический. В основном это полиэстер или нейлон, в которые нередко добавляют натуральный хлопок.

Фасон — еще один ключевой параметр подбора. В продаже имеются укороченные пуховые куртки, которые идеально подходят для прогулок с детьми, шопинга, а еще очень удобны при езде за рулем. Если вы много гуляете на свежем воздухе, то купите мужской пуховик удлиненной модели — он отлично согревает и защищает от ветра, помогая не замерзнуть даже при низком минусе на улице. Обычно такая верхняя одежда относится к категории спортивного стиля, однако в каталоге есть предложения и для деловых мужчин — они прекрасно смотрятся со строгим костюмом и неплохо вписываются в образ элегантного молодого человека. Такие куртки можно узнать по классическим расцветкам, прямому крою. А еще нередко они имеют богатый меховой воротник, который делает внешний облик более солидным. Заказывайте модные новинки в интернет-маркете — покупки доставляются по России в течение нескольких дней.