05.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Купить мужской пуховик, который согреет в любой мороз

16:04 05.02.2021
0

Зима — не время привередничать в плане одежды. На первом месте в ее выборе должны стоять практичность и тепло, а вешний вид — не такой важный пункт поиска.

Зима — не время привередничать в плане одежды. На первом месте в ее выборе должны стоять практичность и тепло, а вешний вид — не такой важный пункт поиска. Однако вполне можно выбрать в гардероб изделие, которое и согреет в мороз, и выглядеть будет весьма презентабельно. Немало интересных моделей для представителей сильного пола вы найдете в категории мужских пуховиков — купить подходящий вариант могут как молодые люди, так и взрослые состоятельные мужчины. Ассортимент включает в себя вариации различных размеров, фасонов, расцветок. Порадует и разнообразие брендов — среди них только проверенные марки, привлекающие высоким качеством своей продукции. Одежда от таких известных производителей, как Adidas, Blowfish, Columbia, Levis, The North Face, Timberland, не только выглядит модно, но и носится долго.

Если собираетесь купить мужской пуховик в интернете, то обратите внимание на важные характеристики. Прежде всего, на уровень теплоизоляции — он определяет, насколько тепло будет в конкретной вещи. Тут многое зависит от местности, где вы живете. Если зимой бывают затяжные сильные морозы, то лучше приобрести куртку с самой высокой степенью термоизоляции (CLO 3). Для погоды около нуля достаточно будет единички. Качество пуха — еще один весомый критерий. Натуральный наполнитель согревает отменно, но он достаточно тяжелый и труден в уходе. Неудивительно, что многие мужчины отдают предпочтение искусственным аналогам — они очень легкие, без проблем стираются и быстро сохнут. Да и стоят заметно дешевле. Материал самой курточки тоже, как правило, синтетический. В основном это полиэстер или нейлон, в которые нередко добавляют натуральный хлопок.

Фасон — еще один ключевой параметр подбора. В продаже имеются укороченные пуховые куртки, которые идеально подходят для прогулок с детьми, шопинга, а еще очень удобны при езде за рулем. Если вы много гуляете на свежем воздухе, то купите мужской пуховик удлиненной модели — он отлично согревает и защищает от ветра, помогая не замерзнуть даже при низком минусе на улице. Обычно такая верхняя одежда относится к категории спортивного стиля, однако в каталоге есть предложения и для деловых мужчин — они прекрасно смотрятся со строгим костюмом и неплохо вписываются в образ элегантного молодого человека. Такие куртки можно узнать по классическим расцветкам, прямому крою. А еще нередко они имеют богатый меховой воротник, который делает внешний облик более солидным. Заказывайте модные новинки в интернет-маркете — покупки доставляются по России в течение нескольких дней.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лучшие урожайные сорта помидоров в 2021 году: список для теплицы и открытого грунта
17:20 05-02-2021
Лучшие урожайные сорта помидоров в 2021 году: список для теплицы и открытого грунта
БердскПоздравил новосибирцев со стартом Года науки и технологий губернатор Андрей Травников
17:17 05-02-2021
Поздравил новосибирцев со стартом Года науки и технологий губернатор Андрей Травников
БердскПротаранили Chevrolet Niva на перекрестке ул. Ленина и Лелюха в час пик в Бердске. Уже пробка
17:15 05-02-2021
Протаранили Chevrolet Niva на перекрестке ул. Ленина и Лелюха в час пик в Бердске. Уже пробка
Глыба льда рухнула на автомобиль с людьми в Новосибирске. Смотрите видео
16:59 05-02-2021
Глыба льда рухнула на автомобиль с людьми в Новосибирске. Смотрите видео
Рособр назвал месяц проведения ЕГЭ 2021
16:51 05-02-2021
Рособр назвал месяц проведения ЕГЭ 2021
Сколько выходных дней будем отдыхать в марте 2021 года?
16:50 05-02-2021
Сколько выходных дней будем отдыхать в марте 2021 года?
БердскФотомарафон «Мой папа» стартовал в "Курьер.Среда.Бердск"
16:48 05-02-2021
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в
Холод идет в Европейскую часть России. В Москву тоже
16:45 05-02-2021
Холод идет в Европейскую часть России. В Москву тоже
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
16:36 05-02-2021
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
Как оградить себя от недобросовестных коммунальщиков, рассказали жителям России
16:30 05-02-2021
Как оградить себя от недобросовестных коммунальщиков, рассказали жителям России