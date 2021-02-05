Инструктаж на рабочем месте: как часто надо проводить

Частота проводимых инструктажей по охране труда может отличаться. Так в зависимости от вида и назначения инструктажи проводятся с такой периодичностью.

Частота проводимых инструктажей по охране труда может отличаться. Так в зависимости от вида и назначения инструктажи проводятся с такой периодичностью:

Прежде чем работник приступит к выполнению служебных обязанностей, ему следует провести однократный вводный или первичный инструктаж;

Каждые полгода проводится повторный инструктаж;

Все остальные инструктажи проводятся по мере надобности.

В частности, кто проводит вводный инструктаж по охране труда, подскажет oxrana-truda.

В Трудовом кодексе, а точнее в его 212 статье сказано, что все руководители обязаны инструктировать и обучать сотрудников охране труда. Кроме того нормы статьи регламентируют такие обязанности работодателя:

Обучение коллектива безопасному выполнению обязанностей, а также оказанию помощи при несчастных случаях на рабочем месте;

Инструктировать по охране труда, стажировать и проверять знания;

Доводить до сотрудников требования охраны труда и всех изменениях в них;

Самостоятельно разрабатывать правила безопасности для работников и оповещать о них работников;

Иметь все необходимые документы.

Все эти пункты обязательны к исполнению в зависимости от сложившихся обстоятельств.

Как регулируется законодательством

Помимо порядка обучения, все нюансы инструктирования сотрудников описывается в таких документах:

ГОСТ 12.0.004-2015 — начал действовать с 01.03.2019 (до этого действовал ГОСТ 12.0.004-90);

отраслевые нормативные акты.

Для каждого вида деятельности существуют свои специфические инструкции по безопасному выполнению профессиональной деятельности. Кем и когда проводится первичный инструктаж нового работника зависит от специфики компании: например, для торговых предприятий требования значительно иные, нежели для горно-промышленных предприятий. Но независимо от этого для всех работодателей существуют общие временные рамки. Более конкретно о периодичности говорится в отраслевых нормативно-правовых актах.

Особенности первичного, вводного и повторного инструктажей

Все инструктирование разделяется на пять видов, в зависимости от времени их проведения. На регулярной основе необходимо проводить только повторное инструктирование. Для неспецифических предприятий периодичность составляет не реже чем 6 месяцев, этот период может меняться от внутренних требований учреждения.

Когда и как часто нужно проводить инструктирование:

Вводное – во время приема на работу;

Первичное – перед тем, как сотрудник приступит к самостоятельному выполнению должностных обязанностей;

Повторное – не реже одного раза в 6 месяцев;

Внеплановое – при определенных изменениях в рабочем процессе или в законодательстве. Также повторно нужно проинструктировать сотрудника, если он грубо нарушает правила безопасности или при длительном перерыве в работе. Также внеплановый инструктаж может потребовать органы госнадзора;

Целевые – во время разовых работ, ликвидация аварий или последствий стихии, проведение многочисленных мероприятий, а также перед выполнением работ с оформлением наряд-допуска.

Самостоятельно руководство может только сократить сроки инструктажей, но не увеличить их.

Удаленная работа

В последнее время все более актуальной становится дистанционная занятость. Роструд постановил, что и для таких работников необходимо проводить такие виды инструктирования:

Вводный (должна быть зафиксирована дата и время проведения);

Повторный.

На уровне закона это все не урегулировано, поэтому Роструд рекомендует руководителям самим разрабатывать порядок и периодичность инструктажей.