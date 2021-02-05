Фото: Кто разрешил открыть магазин "АлкоСтресс" с огромной и яркой вывеской у школы и детсада? Есть 100 метров?

Огромный баннер с изображением пивной кружки и бутылки вина. Когда стало можно использовать приставку АЛКО- в названии, да ещё и огромными, яркими буквами??! Чиновники, вы на что даёте разрешение??

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ольга:

На днях открывается новый магазин ул. Герцена, 10, с ярко-жёлтой вывеской "АлкоСтресс", прямо напротив выхода из Лицея №7 и школы-сада "Экология и Диалектика". Есть ли 100 м, соблюдены ли нормы расположения, почему снова в жилом доме? Рядом - 3 детских сада, и многие дети по этой дороге идут также и в Лицей №6. Сотни проходящих детей!! Огромный баннер с изображением пивной кружки и бутылки вина. Когда стало можно использовать приставку АЛКО- в названии, да ещё и огромными, яркими буквами??! Чиновники, вы на что даёте разрешение??