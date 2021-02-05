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Фото: Кто разрешил открыть магазин "АлкоСтресс" с огромной и яркой вывеской у школы и детсада? Есть 100 метров?

16:17 05.02.2021
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Огромный баннер с изображением пивной кружки и бутылки вина. Когда стало можно использовать приставку АЛКО- в названии, да ещё и огромными, яркими буквами??! Чиновники, вы на что даёте разрешение??

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ольга:

На днях открывается новый магазин ул. Герцена, 10, с ярко-жёлтой вывеской "АлкоСтресс", прямо напротив выхода из Лицея №7 и школы-сада "Экология и Диалектика". Есть ли 100 м, соблюдены ли нормы расположения, почему снова в жилом доме? Рядом - 3 детских сада, и многие дети по этой дороге идут также и в Лицей №6. Сотни проходящих детей!! Огромный баннер с изображением пивной кружки и бутылки вина. Когда стало можно использовать приставку АЛКО- в названии, да ещё и огромными, яркими буквами??! Чиновники, вы на что даёте разрешение??

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100 метров алкостресс детский сад магазин школа
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От редакции

Допустимо?

Аноним, 05 февраля 2021 16:33
Нытики! Как же вы достаете!
Не нравится - не ходите, в чем проблема?
Дети у вас туда бегают чтоли???
Аноним, 05 февраля 2021 16:50
Я разрешил.
Что надо ?

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