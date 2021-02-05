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Холод идет в Европейскую часть России. В Москву тоже

16:45 05.02.2021 Фото: pixabay.com
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Вильфанд отметил, что понижение температуры затронет Северо-Западный федеральный округ, центр европейской части России, Черноземье и юг.

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Синоптик предупредил о надвигающейся волне холода на европейскую часть России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в выходные на европейскую часть России надвигается волна аномального холода. Об этом в пятницу сообщает ТАСС.

По словам синоптика, заметное понижение температуры будет в понедельник — ночные температуры будут минус 20-25 градусов, а дневные — минус 12-18 градусов. «Температура будет ниже нормы на 8-9 градусов. Это сильное похолодание, так называемая волна холода», — сказал он.

Понижаться температура начнёт уже в пятницу. К субботе она упадёт до 15-20 градусов мороза ночью и до 10-15 градусов мороза днём. Эти показатели приблизительно на 5 градусов ниже нормы.

Аномально холодная погода сохранится до конца следующей рабочей недели. Вильфанд отметил, что понижение температуры затронет Северо-Западный федеральный округ, центр европейской части России, Черноземье и юг.

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