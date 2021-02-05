Когда антитела к коронавирусу исчезают из организма, рассказал врач

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса — она получила название «Спутник V».

Антитела к коронавирусу исчезают через несколько месяцев, заявил врач

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что антитела к коронавирусу исчезают через несколько месяцев — дальнейшая ситуация будет зависеть от того, какой у человека иммунитет.

«Антитела к коронавирусу не пожизненные, они уходят через несколько месяцев, дальше все зависит от того, какой иммунитет изначальный у человека и как у него сформирован Т-клеточный ответ», — сказал инфекционист.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов в интервью «Парламентской газете» заявил, что так называемая третья волна заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, скорее всего, неизбежна. Это связано с тем, что большинство людей всё ещё не переболело, а процент вакцинированных в ближайшие месяцы сильно вырасти не может.



Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса — она получила название «Спутник V». Её разработал Центр имени Н.Ф. Гамалеи. В стране также государственным научным центром «Вектор» разработана вакцина «ЭпиВакКорона» на основе синтетических пептидов.

С 18 января в российских регионах началась массовая вакцинация от коронавируса. Граждане могут выбрать одну из двух зарегистрированных в стране вакцин.

Источник: pnp.ru