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Рособр назвал месяц проведения ЕГЭ 2021

16:51 05.02.2021 Фото: pixabay.com
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Ранее Министерство просвещения и Рособрнадзор объявили о порядке проведения Единых государственных экзаменов и Государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2021 году.

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Рособрнадзор планирует провести ЕГЭ в июне

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство планирует провести ЕГЭ в июне, так как эксперты Роспотребнадзора считают этот месяц в условиях пандемии COVID-19 подходящим для сдачи экзаменов школьниками. Об этом в пятницу сообщает ТАСС.

«Волны COVID-19 предсказуемы только врачами. Когда мы принимали решение, эксперты Роспотребнадзора нас успокоили, сказали, что июнь в этом году будет подходящим для проведения этой процедуры», — сказал глава ведомства, отвечая на вопрос о планах по переносу сроков сдачи ЕГЭ.
Ранее Министерство просвещения и Рособрнадзор объявили о порядке проведения Единых государственных экзаменов и Государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2021 году. В частности, основной период ЕГЭ в этом году пройдёт с 31 мая по 2 июля, а дополнительный — с 12 по 17 июля.

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