Глыба льда рухнула на автомобиль с людьми в Новосибирске. Смотрите видео

По его словам, крыша дома была очищена от снега, а снежная глыба упала именно с балкона квартиры на девятом этаже, хозяев которой сейчас ищут полицейские.

В Новосибирске снежная глыба упала на машину с людьми

Снежная глыба упала с козырька девятого этажа жилого дома в Новосибирске на припаркованную машину, в которой находились два человека, они не получили серьезных травм, сообщил РИА Новости председатель правления ТСЖ "Телевизионный квартал" Владимир Вахрушев.

Вечером в четверг в паблике новосибирской службы эвакуации "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео инцидента. На ролике видно, что на капот машины сначала падает одна глыба, а затем вторая гораздо больших размеров. После этого из автомобиля выбегает мужчина. При этом за несколько секунд до произошедшего рядом с машиной прошла женщина с ребенком.

"Вчера снег упал с балкона девятого этажа. В машине сидели парень с девушкой. "Скорая" приехала, написали "ушибы мягких тканей". Вечером приехала полиция, они с ними уже нормально общались", - рассказал Вахрушев.



По его словам, крыша дома была очищена от снега, а снежная глыба упала именно с балкона квартиры на девятом этаже, хозяев которой сейчас ищут полицейские.

Источник: t.me/Lshot