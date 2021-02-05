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Глыба льда рухнула на автомобиль с людьми в Новосибирске. Смотрите видео

16:59 05.02.2021 Фото: стоп-кадр видео
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По его словам, крыша дома была очищена от снега, а снежная глыба упала именно с балкона квартиры на девятом этаже, хозяев которой сейчас ищут полицейские.

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В Новосибирске снежная глыба упала на машину с людьми

Снежная глыба упала с козырька девятого этажа жилого дома в Новосибирске на припаркованную машину, в которой находились два человека, они не получили серьезных травм, сообщил РИА Новости председатель правления ТСЖ "Телевизионный квартал" Владимир Вахрушев.

Вечером в четверг в паблике новосибирской службы эвакуации "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео инцидента. На ролике видно, что на капот машины сначала падает одна глыба, а затем вторая гораздо больших размеров. После этого из автомобиля выбегает мужчина. При этом за несколько секунд до произошедшего рядом с машиной прошла женщина с ребенком.
"Вчера снег упал с балкона девятого этажа. В машине сидели парень с девушкой. "Скорая" приехала, написали "ушибы мягких тканей". Вечером приехала полиция, они с ними уже нормально общались", - рассказал Вахрушев.

По его словам, крыша дома была очищена от снега, а снежная глыба упала именно с балкона квартиры на девятом этаже, хозяев которой сейчас ищут полицейские.

Источник: t.me/Lshot

крыша очистка крыш снег сосульки
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