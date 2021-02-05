Глыба льда рухнула на автомобиль с людьми в Новосибирске. Смотрите видео

Снежная глыба упала с козырька девятого этажа жилого дома в Новосибирске на припаркованную машину, в которой находились два человека, они не получили серьезных травм, сообщил РИА Новости председатель правления ТСЖ "Телевизионный квартал" Владимир Вахрушев.
Вечером в четверг в паблике новосибирской службы эвакуации "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео инцидента. На ролике видно, что на капот машины сначала падает одна глыба, а затем вторая гораздо больших размеров. После этого из автомобиля выбегает мужчина. При этом за несколько секунд до произошедшего рядом с машиной прошла женщина с ребенком.
"Вчера снег упал с балкона девятого этажа. В машине сидели парень с девушкой. "Скорая" приехала, написали "ушибы мягких тканей". Вечером приехала полиция, они с ними уже нормально общались", - рассказал Вахрушев.
Источник: t.me/Lshot