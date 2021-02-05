Сиделкам для ухода за немощными стариками выделил 6,1 млн рублей мэр Бердска на 2021 год

Служба сиделок работает в городе ровно год для того, чтобы пожилые бердчане, не могущие себя обслуживать, оставались жить у себя дома и избежали переезда в пансионат для престарелых.

Старики нуждаются в помощи

Мэр Бердска Евгений Шестернин 2 февраля подписал постановление о выделении субсидий на обслуживание стариков. Деньги предназначаются Комплексному центру социального обслуживания населения по федеральному проекту «Старшее поколение», входящего в нацпроект «Демография». На 2021 год в городском бюджете на эти цели предусмотрено 6,6 млн рублей. На эти деньги предполагается поддерживать «систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Бердска».

Большая часть денег — 6,1 млн — пойдет на развитие службы сиделок (помощников по уходу) на дому для граждан пожилого возраста, утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, на базе КЦСОН.

На функционирование отделений дневного пребывания с оказанием социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам, в том числе страдающим когнитивными расстройствами для проведения культурно-досуговых и социально-реабилитационных мероприятий, в том числе оснащение оборудованием и мебелью перечислят 538 тыс. рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» служба сиделок появилась в городе в феврале 2020 года. 11 кандидатов прошли обучение в медколледже и с тех работают с 21 одиноким немощным бердчанином. За каждой сиделкой закрепили два подопечного, с которым они проводят полдня. Такая опека позволяет старикам избежать дома престарелых.

В прошлом году на системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами было выделено 8,2 млн рублей. Деньги пошли на обучение, заработную плату сиделок и специалистов по социальной работе (типизаторов, координатора), оборудование рабочего места.

Система долговременного ухода предполагает следующие основные этапы: выявление, типизация и уход. И на каждом этапе работают специально обученные сотрудники Комплексного центра.

Работа сиделки для того, за кем она ухаживает, бесплатная, оплачиваются только социальные услуги по тарифам, утвержденным приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 502-ТС - в основном это кормление или помощь в приеме пищи два раза в день, гигиенические процедуры, индивидуальные уходовые услуги. У одиноких граждан услуг больше, соответственно, это и уборка квартиры, и стирка, и приготовление пищи. Услуги в месяц обходятся в среднем 1500-2500 руб. При приеме на обслуживание берется во внимание нуждаемость семьи или гражданина в услугах. В Бердске составляют очередь из тех, кому нужна сиделка.