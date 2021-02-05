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На выплату в 5000 рублей на детей назвали окончательный срок приема заявлений в ПФР

17:45 05.02.2021 Фото: pixabay.com
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Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение прошлого года, необходимо подать заявление.

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Заявления на детскую выплату будут приниматься до 1 апреля

У новосибирских семей, имеющих детей до 7 лет включительно и не получивших единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей, есть почти два месяца, чтобы обратиться за ней.

Напомним, что в соответствии с Указом Президента РФ (№797 от 17.12.2020г.) единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, и составляет 5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье. Большинство новосибирских семей уже получили данную выплату в беззаявительном порядке в декабре прошлого года: на основе принятых ранее решений о выплатах на детей (ежемесячной выплаты на детей до 3 лет или единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет).

Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение прошлого года, необходимо подать заявление. Сделать это можно до 31 марта 2021 года включительно, в том числе и на детей, родившихся после выхода Указа, то есть с 18 декабря 2020 года. Заявление можно подать в электронном виде через портал Госуслуг или обратившись в клиентскую службу ПФР.

В заявлении указываются данные свидетельства о рождении каждого ребенка, СНИЛС и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Заявление заполняется на русском языке родителем, официальным представителем или опекуном ребенка. Обращаем внимание, что опекунам (попечителям) за оформлением выплаты необходимо обращаться лично в клиентскую службу ПФР.

Источник: pfr.gov.ru

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